In de nieuwste zet om de sociale media-ervaring te verbeteren, bereidt Meta de lancering voor van Threads, een directe concurrent van de microbloggingkolos Twitter. In een onverwachte wending, voor de geplande lancering, was het nieuwe platform tijdelijk toegankelijk op het web, zodat gebruikers een vluchtige blik konden werpen op het communicatie-ecosysteem van Threads. Dit tijdelijke venster stelde gebruikers in staat om berichten van bestaande gebruikers te bekijken, zelfs zonder een account te hebben, een functie die momenteel niet beschikbaar is op Twitter.

Hoewel Threads de grenzen van sociale media wil verleggen, merkte het hoofd, Adam Mosseri, op dat het platform bij de lancering geen ActivityPub ondersteuning zal bieden. Dit protocol speelt een cruciale rol bij het indienen van berichten op gedecentraliseerde netwerken zoals Mastodon.

De sociale mediagigant streeft er echter naar om in de komende stadia interacties met andere fediverse netwerken te introduceren. De interface Threads geeft een duidelijke hint naar deze toekomstige mogelijkheid: als je op de threads.net knop naast het gebruikersprofiel klikt, verschijnt er een melding die voorspelt dat gebruikers binnenkort kunnen communiceren met individuen van verschillende fediverse platforms.

Mosseri benadrukte deze aankomende integratie: "Binnenkort kun je mensen op andere fediverse platformen, zoals Mastodon, volgen en met hen communiceren. Ze kunnen ook mensen op Threads vinden met hun volledige gebruikersnaam, zoals @[email protected]"

Mosseri gaf een openhartige reden voor het uitstel van de integratie van ActivityPub, door erop te wijzen dat het team dat aan Threads werkt moeite had om de noodzakelijke procedures voor het lanceren van de functie af te ronden, onder verwijzing naar de complexiteit die gepaard gaat met een gedecentraliseerd netwerk. Desondanks bevestigde hij hun toewijding om ActivityPub te integreren in de Threads app.

Om de waarde van de ActivityPub integratie uit te leggen, zei Mosseri: "Als je je afvraagt waarom dit belangrijk is, dan is hier een reden: het kan zijn dat je op een dag Threads verlaat, of, hopelijk niet, gedeplatformed wordt. Als dat ooit gebeurt, moet je je publiek mee kunnen nemen naar een andere server. Open zijn kan dat mogelijk maken."

Ondanks het nog te implementeren ActivityPub protocol, heeft het platform al een grote groep gebruikers aangetrokken, waaronder beroemdheden als Mark Zuckerberg, Mosseri zelf en de populaire YouTuber iJustine.

De huidige functies op Threads maken het mogelijk om berichten en profielen te bekijken, links naar deze berichten te delen en een handige tool om tussen lichte en donkere thema's te wisselen. Interessant is dat Meta's nieuwe onderneming in sociale media een wegversperring heeft gevonden in de Europese Unie, met privacy bezwaren die de lancering van de app voorlopig tegenhouden.

De komst van Threads en de aanstaande integratie met ActivityPub weerspiegelt de voortdurende verschuiving naar meer onderling verbonden, gedecentraliseerde sociale netwerken, die gebruikers meer controle en flexibiliteit bieden over hun sociale media-interacties.