Meta, sosyal medya deneyimini geliştirmeye yönelik son hamlesinde, mikroblog devi Twitter'ın doğrudan rakibi olan Threads'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Beklenmedik bir dönüşle, planlanan lansman etkinliğinden önce, yeni platform web üzerinden anlık olarak erişilebilir hale geldi ve kullanıcılara Threads'in iletişim ekosistemine geçici bir bakış sağladı. Bu geçici pencere, kullanıcıların mevcut kullanıcıların gönderilerini bir hesabı olmasa bile görüntülemesine izin verdi; bu, şu anda Twitter'da kullanılamayan bir özelliktir.

Threads, sosyal medya engellerini zorlamayı amaçlasa da başkanı Adam Mosseri, platformun lansmanında ActivityPub desteğini içermeyeceğini belirtti. Bu protokol, Mastodon'a benzer merkezi olmayan ağlarda gönderi göndermede çok önemli bir rol oynar.

Bununla birlikte, sosyal medya devi, önümüzdeki aşamalarda diğer fediverse ağlarıyla etkileşimleri tanıtmayı hedefliyor. Threads arayüzü, bu gelecekteki yetenek hakkında net bir ipucu sağlar: kullanıcı profillerinin yanında bulunan threads.net düğmesine tıklandığında, kullanıcıların farklı fediverse platformlarından bireylerle yakın zamanda iletişim kurabileceklerini tahmin eden bir bildirim açılır.

Yaklaşan bu entegrasyonu vurgulayan Mosseri, "Yakında Mastodon gibi diğer fediverse platformlarındaki insanları takip edebilecek ve onlarla etkileşim kurabileceksiniz. Ayrıca, @[email protected] gibi tam kullanıcı adlarını kullanarak Threads'te de insanları bulabilirler. ."

Mosseri, ActivityPub entegrasyonunun gecikmesi için samimi bir gerekçe sundu ve Threads üzerinde çalışan ekibin, merkezi olmayan bir ağla ilgili karmaşıklıklara atıfta bulunarak, özelliği başlatmak için gerekli prosedürleri tamamlamakta zorlandığına işaret etti. Bununla birlikte, ActivityPub'ı Threads uygulamasına dahil etme taahhüdünü onayladı.

ActivityPub entegrasyonunun değerini açıklayan Mosseri, "Bunun neden önemli olduğunu merak ediyorsanız, işte bir neden: Bir gün Threads'ten ayrılabilirsiniz veya umarız ki platformdan çıkabilirsiniz. Böyle bir şey olursa, izleyicilerinizi başka bir sunucuya götürebilmelisiniz. Açık olmak bunu sağlayabilir."

Henüz uygulanmayan ActivityPub protokolüne rağmen platform, aralarında Mark Zuckerberg, Mosseri'nin kendisi ve popüler YouTuber iJustine gibi ünlülerin de bulunduğu önemli bir kullanıcı tabanını kendine çekmiştir.

Konular'daki mevcut özellikler, gönderilerin ve profillerin görüntülenmesine, bu gönderilerin bağlantılarının paylaşılmasına ve ayrıca açık ve koyu temalar arasında geçiş yapmak için zarif bir araç sağlar. İlginç bir şekilde, Meta'nın sosyal medyadaki yeni girişimi, Avrupa Birliği'nde bir barikata çarptı ve gizlilik endişeleri, uygulamanın lansmanını şimdilik durdurdu.

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Threads'in ortaya çıkışı ve yakında ActivityPub ile entegrasyonu, kullanıcılara sosyal medya etkileşimleri üzerinde daha fazla kontrol ve esneklik sağlayan daha birbirine bağlı, merkezi olmayan sosyal ağlara doğru devam eden değişimi yansıtıyor.