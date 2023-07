Na mais recente iniciativa para melhorar a experiência das redes sociais, o Meta prepara-se para lançar o Threads, um concorrente direto do colosso do microblogging, o Twitter. Numa reviravolta inesperada, antes do evento de lançamento programado, a nova plataforma esteve momentaneamente acessível na Web, oferecendo aos utilizadores um vislumbre transitório do ecossistema de comunicação do Threads. Esta janela transitória permitiu aos utilizadores verem as mensagens dos utilizadores existentes mesmo sem terem uma conta, uma funcionalidade atualmente indisponível no Twitter.

Embora o Threads tenha como objetivo ultrapassar as barreiras das redes sociais, o seu responsável, Adam Mosseri, referiu que a plataforma não irá incorporar o suporte ActivityPub no seu lançamento. Este protocolo desempenha um papel crucial na submissão de posts em redes descentralizadas semelhantes ao Mastodon.

No entanto, o gigante da mídia social pretende introduzir interações com outras redes fediverse nos próximos estágios. A interface Threads dá uma ideia clara desta capacidade futura: ao clicar no botão threads.net situado ao lado dos perfis dos utilizadores, aparece uma notificação que prevê a capacidade iminente de os utilizadores comunicarem com indivíduos de diferentes plataformas fediverse.

Ao enfatizar esta integração futura, Mosseri sublinhou: "Em breve, será possível seguir e interagir com pessoas noutras plataformas do fediverso, como o Mastodon. Também poderão encontrar pessoas no Threads utilizando nomes de utilizador completos, como @[email protected]".

Mosseri apresentou uma justificativa sincera para o atraso da integração do ActivityPub, apontando que a equipe que trabalha no Threads teve dificuldades para concluir os procedimentos necessários para o lançamento do recurso, citando complexidades associadas a uma rede descentralizada. No entanto, ele afirmou seu compromisso de incorporar o ActivityPub ao aplicativo Threads.

Explicando o valor da integração do ActivityPub, Mosseri afirmou: "Se você está se perguntando por que isso é importante, aqui está um motivo: você pode um dia acabar deixando o Threads ou, esperançosamente, não acabar com a plataforma. Se isso acontecer, deve poder levar o seu público consigo para outro servidor. Ser aberto pode permitir isso".

Apesar de o protocolo ActivityPub ainda não ter sido implementado, a plataforma já atraiu uma base de utilizadores significativa, contando entre eles com celebridades como Mark Zuckerberg, o próprio Mosseri e o popular YouTuber iJustine.

As funcionalidades actuais do Threads permitem a visualização de mensagens e perfis, a partilha de hiperligações para essas mensagens, bem como uma ferramenta simples para alternar entre temas claros e escuros. Curiosamente, a nova aventura da Meta nas redes sociais deparou-se com um obstáculo na União Europeia, com preocupações de privacidade que impedem, por enquanto, o lançamento da aplicação.

Embora a plataforma pareça promissora para os potenciais utilizadores, a plataforma AppMaster também pode permitir que os utilizadores criem as suas próprias aplicações com as suas ferramentas no-code. Devido à sua conceção flexível e visual e à criação de aplicações de comunicação reais, a AppMaster é reconhecida como uma plataforma de elevado desempenho no seu domínio. Se está intrigado com as oportunidades de criar as suas próprias aplicações sem as complexidades da codificação, pode criar uma conta gratuita através do AppMaster Studio.

O advento do Threads e a sua futura integração com o ActivityPub reflectem a mudança contínua para redes sociais mais interligadas e descentralizadas, proporcionando aos utilizadores um maior controlo e flexibilidade sobre as suas interacções nas redes sociais.