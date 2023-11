ChromeOS 117 de Google mobilise le matériel que vous concevez et lance un organisateur de fenêtres amélioré

Cette semaine marque une étape importante pour les utilisateurs de Chromebooks de Google alors que le géant de la technologie lance ChromeOS 117. Fusionnant des fonctionnalités impressionnantes telles que la conception Material You et un système de changement de fenêtre amélioré, cette mise à jour est conçue pour offrir une expérience utilisateur raffinée et transparente.

Au cœur de la mise à jour ChromeOS 117 se trouve la mise en œuvre de la conception personnalisable Material You. Une fois que les utilisateurs ont choisi le fond d'écran et la palette de couleurs souhaités, ceux-ci imprègnent le système pour styliser des aspects tels que les paramètres rapides, le bureau et le panneau visuel le plus haut de la fenêtre. Une refonte notable est évidente dans le menu de paramètres rapides qui comprend désormais des boutons et des barres de curseur plus grands et plus accessibles. Sa ressemblance est frappante avec le menu déroulant des paramètres Android 13 compatible avec les appareils Pixel.

La mise à jour du logiciel marque également l'introduction d'un nouvel organisateur de fenêtres. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de structurer leurs fenêtres plus efficacement en déclenchant le bouton « Tout » avec la touche « Z » ou bien en survolant l'icône « Agrandir » sur une fenêtre d'application. De plus, les utilisateurs peuvent déployer des applications dans différents modes d'affichage allant des vues fractionnées, partielles et complètes jusqu'au flottement sur une fenêtre.

Google renforce également l'accès existant à l'affichage du calendrier à partir de l'interface Chromebook. Les utilisateurs peuvent désormais rejoindre directement des visioconférences à partir de la vue du calendrier, améliorant ainsi la commodité offerte par ChromeOS.

Dans le but de prolonger la durée de vie de la batterie, la mise à jour met également en jeu la charge adaptative. Les utilisateurs peuvent l'activer via Paramètres > Appareil > Alimentation > Charge adaptative. Une fois activée, cette fonction charge le Chromebook jusqu'à 80 % avant d'utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les modèles de débranchement, puis de charger les 20 % restants à un rythme progressif.

ChromeOS 117 ne s'arrête pas aux améliorations de l'interface et de la commodité. D'autres fonctionnalités intéressantes de cette mise à jour incluent la possibilité de sélectionner des albums partagés de Google Photos comme fonds d'écran rotatifs et la possibilité de rechercher des GIF dans la collection d'emojis, gracieuseté de 9to5Google. Avec la prise en charge supplémentaire de l'enregistrement accéléré via la webcam intégrée, les utilisateurs peuvent également afficher des informations telles que la RAM, l'alimentation et la version du système d'exploitation dans les résultats de recherche sur le lanceur.

Avec cette classe de fonctionnalités et d'améliorations, Google démontre son engagement à offrir une expérience utilisateur fluide et intégrée sur ses Chromebooks. Des outils comme ceux-ci, ainsi que des plateformes comme AppMaster , façonnent et font progresser la dynamique du mouvement no-code.