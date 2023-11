O ChromeOS 117 do Google mobiliza materiais que você projeta e lança um organizador de janelas aprimorado

Esta semana é um marco para os usuários dos Chromebooks do Google, quando a gigante da tecnologia lança o ChromeOS 117. Combinando recursos impressionantes como o design do Material You e um sistema aprimorado de troca de janelas, esta atualização foi projetada para fornecer uma experiência de usuário refinada e perfeita.

Gravada no centro da atualização do ChromeOS 117 está a implementação do design personalizável do Material You. Depois que os usuários escolhem o papel de parede e o esquema de cores desejados, ele permeia o sistema para estilizar aspectos como configurações rápidas, a área de trabalho e o painel superior de imagens da janela. Um redesenho notável é evidente no menu de configurações rápidas, que agora possui botões e barras deslizantes maiores e mais acessíveis. Sua semelhança é impressionante com o menu suspenso de configurações encontrado no Android 13 compatível com dispositivos Pixel.

A atualização do software também marca a introdução de um novo organizador de janelas. Este recurso permite que os usuários estruturem suas janelas de forma mais eficiente, acionando o botão ‘Tudo’ junto com a tecla ‘Z’ ou, alternativamente, passando o mouse sobre o ícone ‘Maximizar’ na janela de um aplicativo. Além disso, os usuários podem implantar aplicativos em vários modos de visualização, desde visualizações divididas, parciais e completas até flutuá-los em uma janela.

O Google também está fortalecendo o acesso existente à visualização do calendário na interface do Chromebook. Os usuários agora podem participar de videoconferências diretamente na visualização do calendário, aumentando a conveniência que o ChromeOS oferece.

Esforçando-se para prolongar a longevidade da bateria, a atualização também traz o carregamento adaptativo. Os usuários podem ativá-lo em Configurações > Dispositivo > Energia > Carregamento adaptável. Uma vez ativada, esta função carrega o Chromebook em até 80% antes de empregar algoritmos de aprendizado de máquina para analisar padrões de desconexão e, em seguida, carregar os 20% restantes em um ritmo gradual.

O ChromeOS 117 não se limita às melhorias de interface e conveniência. Outros recursos valiosos desta atualização incluem a opção de selecionar álbuns compartilhados do Google Photos como papéis de parede giratórios e a capacidade de pesquisar GIFs da coleção de emojis, cortesia do 9to5Google. Com o suporte adicional para gravação com lapso de tempo por meio da webcam embutida, os usuários também podem visualizar informações como RAM, energia e versão do sistema operacional nos resultados da pesquisa no inicializador.

Com esta classe de recursos e melhorias, o Google demonstra seu compromisso em fornecer uma experiência de usuário tranquila e integrada em seus Chromebooks. Ferramentas como essas, juntamente com plataformas como AppMaster , estão moldando e impulsionando o impulso do movimento no-code.