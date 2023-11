ChromeOS 117 di Google mobilita il materiale che progetti e presenta un organizzatore di finestre migliorato

Questa settimana segna una pietra miliare per gli utenti dei Chromebook di Google poiché il gigante della tecnologia lancia ChromeOS 117. Unendo funzionalità impressionanti come Material You Design e un sistema di cambio finestra migliorato, questo aggiornamento è progettato per fornire un'esperienza utente raffinata e senza soluzione di continuità.

Al centro dell'aggiornamento ChromeOS 117 c'è l'implementazione del materiale personalizzabile progettato da te. Una volta che gli utenti scelgono lo sfondo e la combinazione di colori desiderati, permea il sistema per stilizzare aspetti come le impostazioni veloci, il desktop e il pannello più in alto delle immagini delle finestre. Una notevole riprogettazione è evidente nel menu delle impostazioni rapide che ora vanta pulsanti e barre di scorrimento più grandi e accessibili. La sua somiglianza è sorprendente con il menu delle impostazioni a discesa presente in Android 13 compatibile con i dispositivi Pixel.

L'aggiornamento del software segna anche l'introduzione di un nuovo organizzatore di finestre. Questa funzionalità consente agli utenti di strutturare le proprie finestre in modo più efficiente attivando il pulsante "Tutto" insieme al tasto "Z" o in alternativa, passando con il mouse sull'icona "Ingrandisci" nella finestra di un'applicazione. Inoltre, gli utenti possono distribuire le applicazioni in varie modalità di visualizzazione che vanno dalla visualizzazione divisa, parziale e completa, al mobile su una finestra.

Google sta inoltre rafforzando l'accesso esistente alla visualizzazione del calendario dall'interfaccia del Chromebook. Gli utenti possono ora partecipare direttamente alle riunioni video dalla visualizzazione del calendario, migliorando la comodità offerta da ChromeOS.

Nel tentativo di prolungare la longevità della batteria, l’aggiornamento introduce anche la ricarica adattiva. Gli utenti possono attivarlo tramite Impostazioni > Dispositivo > Alimentazione > Ricarica adattiva. Una volta abilitata, questa funzione carica il Chromebook fino all'80% prima di utilizzare algoritmi di apprendimento automatico per analizzare i modelli di scollegamento e quindi caricare il restante 20% a un ritmo graduale.

ChromeOS 117 non si ferma ai miglioramenti dell'interfaccia e della comodità. Altre preziose funzionalità di questo aggiornamento includono la possibilità di selezionare album condivisi da Google Photos come sfondi rotanti e la possibilità di cercare GIF dalla raccolta di emoji, per gentile concessione di 9to5Google. Con il supporto aggiuntivo per la registrazione time-lapse tramite la webcam integrata, gli utenti possono anche visualizzare informazioni come RAM, alimentazione e versione del sistema operativo nei risultati di ricerca sul launcher.

Con questa classe di funzionalità e miglioramenti, Google dimostra il proprio impegno nel fornire un'esperienza utente fluida e integrata sui suoi Chromebook. Strumenti come questi, insieme a piattaforme come AppMaster , stanno dando forma e facendo progredire lo slancio del movimento no-code.