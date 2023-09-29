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Google 的 ChromeOS 117 调动了您设计的材料并首次推出改进的窗口管理器

Sep 29, 2023
Google 的 ChromeOS 117 调动了您设计的材料并首次推出改进的窗口管理器

本周，谷歌 Chromebook 用户迎来了一个里程碑，这家科技巨头推出了 ChromeOS 117。此次更新融合了 Material You 设计和增强的窗口切换系统等令人印象深刻的功能，旨在提供精致、无缝的用户体验。

ChromeOS 117 更新的核心是实现可定制的 Material You 设计。一旦用户选择了他们想要的壁纸和配色方案，它就会渗透到系统中，对快速设置、桌面和窗口视觉效果的最顶部面板等方面进行风格化。快速设置菜单经过了显着的重新设计，现在拥有更大、更易于访问的按钮和滑块。它与兼容 Pixel 设备的Android 13中的下拉设置菜单非常相似。

该软件更新还标志着新颖的窗口管理器的推出。此功能允许用户通过触发“Everything”按钮和“Z”键，或者将鼠标悬停在应用程序窗口上的“最大化”图标上，从而更有效地构建窗口。此外，用户可以将应用程序部署到各种查看模式中，从分割视图、部分视图和完整视图，到将它们浮动在窗口上。

Google 还强化了 Chromebook 界面上现有的日历视图访问。用户现在可以直接从日历视图加入视频会议，增强了 ChromeOS 提供的无缝便利性。

为了延长电池寿命，此次更新还引入了自适应充电功能。用户可以通过“设置”>“设备”>“电源”>“自适应充电”来激活它。启用后，此功能会为 Chromebook 充电高达 80%，然后使用机器学习算法分析拔出模式，然后逐步为剩余的 20% 充电。

ChromeOS 117 并不止于界面和便利性的增强。此更新的其他有价值的功能包括从Google Photos中选择共享相册作为旋转壁纸的选项，以及从表情符号集合中搜索 GIF 的功能（由 9to5Google 提供）。通过内置网络摄像头增加了对延时录制的支持，用户还可以在启动器的搜索结果中查看 RAM、电源和操作系统版本等信息。

通过此类功能和改进，Google 展示了其在 Chromebook 上提供流畅且集成的用户体验的承诺。诸如此类的工具以及AppMaster等平台正在塑造和推动no-code运动的势头。

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