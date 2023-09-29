يقوم نظام التشغيل ChromeOS 117 من Google بتعبئة المواد التي تصممها ويظهر لأول مرة منظم النوافذ المحسن

يمثل هذا الأسبوع علامة فارقة لمستخدمي أجهزة Chromebook من Google حيث يطلق عملاق التكنولوجيا ChromeOS 117. ومن خلال دمج الميزات الرائعة مثل Material You design ونظام تبديل النوافذ المحسّن، تم تصميم هذا التحديث لتوفير تجربة مستخدم محسنة وسلسة.

محفور في جوهر تحديث ChromeOS 117 هو تنفيذ المادة القابلة للتخصيص التي تصممها. بمجرد أن يختار المستخدمون خلفية الشاشة ونظام الألوان المرغوب فيه، فإنه يتخلل النظام لتصميم جوانب مثل الإعدادات السريعة، وسطح المكتب، واللوحة العلوية للنافذة المرئية. تتجلى إعادة التصميم الملحوظة في قائمة الإعدادات السريعة التي تتميز الآن بأزرار وأشرطة تمرير أكبر حجمًا ويسهل الوصول إليها. إن تشابهها ملفت للنظر مع قائمة الإعدادات المنسدلة الموجودة في Android 13 المتوافقة مع أجهزة Pixel.

يمثل تحديث البرنامج أيضًا إدخال منظم النوافذ الجديد. تتيح هذه الميزة للمستخدمين تنظيم نوافذهم بشكل أكثر كفاءة عن طريق الضغط على زر "كل شيء" مع المفتاح "Z" أو بدلاً من ذلك، التمرير فوق رمز "تكبير" في نافذة التطبيق. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين نشر التطبيقات في أوضاع عرض مختلفة تتراوح من طرق العرض المقسمة والجزئية والكاملة إلى طرق العرض العائمة فوق النافذة.

تعمل Google أيضًا على تعزيز الوصول إلى عرض التقويم الحالي من واجهة Chromebook. يمكن للمستخدمين الآن الانضمام مباشرة إلى اجتماعات الفيديو من عرض التقويم، مما يعزز الراحة السلسة التي يوفرها نظام التشغيل ChromeOS.

سعيًا لإطالة عمر البطارية، يعمل التحديث أيضًا على تفعيل الشحن التكيفي. يمكن للمستخدمين تفعيله عبر الإعدادات > الجهاز > الطاقة > الشحن التكيفي. بمجرد تمكينها، تقوم هذه الوظيفة بشحن جهاز Chromebook بنسبة تصل إلى 80% قبل استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتحليل أنماط فصل الكهرباء ثم شحن نسبة 20% المتبقية بوتيرة تدريجية.

لا يتوقف ChromeOS 117 عند تحسينات الواجهة والراحة. تتضمن الميزات القيمة الأخرى في هذا التحديث خيار تحديد الألبومات المشتركة من Google Photos كخلفيات دوارة، والقدرة على البحث في صور GIF من مجموعة الرموز التعبيرية، مقدمة من 9to5Google. ومن خلال الدعم الإضافي للتسجيل بفاصل زمني عبر كاميرا الويب المدمجة، يمكن للمستخدمين أيضًا عرض معلومات مثل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والطاقة وإصدار نظام التشغيل في نتائج البحث على المشغل.

ومن خلال هذه الفئة من الميزات والتحسينات، تثبت Google التزامها بتوفير تجربة مستخدم سلسة ومتكاملة على أجهزة Chromebook الخاصة بها. أدوات مثل هذه، جنبًا إلى جنب مع منصات مثل AppMaster ، تعمل على تشكيل وتطوير زخم حركة no-code.