Google'ın ChromeOS 117'si Tasarladığınız Malzemeyi Harekete Geçiriyor ve Geliştirilmiş Pencere Düzenleyiciyi Tanıtıyor

Teknoloji devinin ChromeOS 117'yi piyasaya sürmesiyle bu hafta, Google Chromebook kullanıcıları için bir dönüm noktasına işaret ediyor. Material You tasarımı ve geliştirilmiş pencere değiştirme sistemi gibi etkileyici özellikleri bir araya getiren bu güncelleme, gelişmiş ve kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak üzere tasarlandı.

ChromeOS 117 güncellemesinin özünde, özelleştirilebilir Material You tasarımının uygulanması yatıyor. Kullanıcılar istedikleri duvar kağıdını ve renk düzenini seçtikten sonra, hızlı ayarlar, masaüstü ve en üstteki pencere görselleri paneli gibi özellikleri stilize etmek için sisteme nüfuz eder. Artık daha büyük, daha erişilebilir düğmelere ve kaydırma çubuklarına sahip olan hızlı ayarlar menüsünde dikkate değer bir yeniden tasarım açıkça görülüyor. Pixel cihazlarla uyumlu Android 13 bulunan açılır ayarlar menüsüne benzerliği dikkat çekiyor.

Yazılım güncellemesi aynı zamanda yeni bir pencere düzenleyicisinin de tanıtıldığını gösteriyor. Bu özellik, kullanıcıların 'Z' tuşuyla birlikte 'Her şey' düğmesini tetikleyerek veya alternatif olarak bir uygulama penceresindeki 'Büyüt' simgesinin üzerine gelerek pencerelerini daha verimli bir şekilde yapılandırmasına olanak tanır. Ayrıca kullanıcılar, uygulamaları bölünmüş, kısmi ve tam görünümlerden pencere üzerinde kaydırmaya kadar çeşitli görüntüleme modlarında dağıtabilirler.

Google ayrıca Chromebook arayüzünden mevcut takvim görünümü erişimini de güçlendiriyor. Kullanıcılar artık doğrudan takvim görünümünden görüntülü toplantılara katılabiliyor ve bu da ChromeOS'un sunduğu kusursuz rahatlığı artırıyor.

Pil ömrünü uzatmaya çalışan güncelleme aynı zamanda uyarlanabilir şarjı da devreye sokuyor. Kullanıcılar bunu Ayarlar > Cihaz > Güç > Uyarlanabilir şarj yoluyla etkinleştirebilir. Bu işlev etkinleştirildiğinde Chromebook'u %80'e kadar şarj eder, ardından fişten çıkarma modellerini analiz etmek için makine öğrenimi algoritmalarını kullanır ve ardından kalan %20'yi kademeli olarak şarj eder.

ChromeOS 117, arayüz ve kolaylık iyileştirmeleriyle sınırlı kalmıyor. Bu güncellemedeki diğer değerli özellikler arasında Google Photos paylaşılan albümleri dönen duvar kağıtları olarak seçme seçeneği ve 9to5Google'ın izniyle emoji koleksiyonundan GIF'leri arama yeteneği yer alıyor. Dahili web kamerası aracılığıyla hızlandırılmış kayıt için eklenen destek sayesinde kullanıcılar, başlatıcıdaki arama sonuçlarında RAM, Güç ve İşletim Sistemi sürümü gibi bilgileri de görüntüleyebilir.

Bu özellik ve iyileştirme sınıfıyla Google, Chromebook'larında sorunsuz ve entegre bir kullanıcı deneyimi sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Bunun gibi araçlar, AppMaster gibi platformlarla birlikte, no-code hareketin ivmesini şekillendiriyor ve ilerletiyor.