ChromeOS 117 van Google mobiliseert materiaal dat u ontwerpt en introduceert verbeterde vensterorganizer

Deze week markeert een mijlpaal voor gebruikers van Google's Chromebooks, aangezien de technologiegigant ChromeOS 117 lanceert. Deze update combineert indrukwekkende functies zoals Material You-ontwerp en een verbeterd raamschakelsysteem en is ontworpen om een ​​verfijnde en naadloze gebruikerservaring te bieden.

De kern van de ChromeOS 117-update is de implementatie van het aanpasbare Material You-ontwerp. Zodra gebruikers hun gewenste achtergrond en kleurenschema hebben gekozen, dringt dit door in het systeem om aspecten zoals snelle instellingen, het bureaublad en het bovenste paneel met vensterafbeeldingen te stileren. Een opmerkelijk nieuw ontwerp is duidelijk zichtbaar in het menu met snelle instellingen, dat nu beschikt over grotere, beter toegankelijke knoppen en schuifbalken. De gelijkenis is opvallend met het vervolgkeuzemenu met instellingen dat te vinden is in Android 13 dat compatibel is met Pixel-apparaten.

De software-update markeert ook de introductie van een nieuwe raamorganizer. Met deze functie kunnen gebruikers hun vensters efficiënter structureren door de knop 'Alles' samen met de 'Z'-toets te activeren of door met de muis over het pictogram 'Maximaliseren' in een toepassingsvenster te bewegen. Verder kunnen gebruikers applicaties inzetten in verschillende weergavemodi, variërend van gesplitste, gedeeltelijke en volledige weergaven tot zwevende weergaven over een venster.

Google versterkt ook de bestaande toegang tot agendaweergave via de Chromebook-interface. Gebruikers kunnen nu rechtstreeks vanuit de agendaweergave deelnemen aan videovergaderingen, waardoor het naadloze gemak dat ChromeOS biedt wordt vergroot.

De update streeft ernaar de levensduur van de batterij te verlengen en brengt ook adaptief opladen in het spel. Gebruikers kunnen het activeren via Instellingen > Apparaat > Voeding > Adaptief opladen. Eenmaal ingeschakeld, laadt deze functie de Chromebook tot 80% op voordat machine-learning-algoritmen worden gebruikt om ontkoppelpatronen te analyseren en vervolgens de resterende 20% geleidelijk op te laden.

ChromeOS 117 stopt niet bij verbeteringen in de interface en het gemak. Andere waardevolle functies van deze update zijn onder meer de optie om gedeelde albums van Google Photos te selecteren als roterende achtergrond, en de mogelijkheid om GIF's uit de emoji-collectie te zoeken, met dank aan 9to5Google. Met de extra ondersteuning voor time-lapse-opnamen via de ingebouwde webcam kunnen gebruikers ook informatie zoals RAM, Power en OS-versie bekijken in de zoekresultaten op het opstartprogramma.

Met deze reeks functies en verbeteringen laat Google zien dat het zich inzet voor het bieden van een soepele en geïntegreerde gebruikerservaring op zijn Chromebooks.