ChromeOS 117 firmy Google mobilizuje zaprojektowane przez Ciebie materiały i wprowadza ulepszony organizer okienny

Ten tydzień stanowi kamień milowy dla użytkowników Chromebooków Google, ponieważ technologiczny gigant wprowadza na rynek system ChromeOS 117. Ta aktualizacja, łącząca w sobie imponujące funkcje, takie jak projekt Material You i ulepszony system przełączania okien, została zaprojektowana tak, aby zapewnić użytkownikowi wyrafinowaną i bezproblemową obsługę.

Najważniejszym elementem aktualizacji ChromeOS 117 jest wdrożenie konfigurowalnego materiału, który zaprojektujesz. Gdy użytkownicy wybiorą pożądaną tapetę i schemat kolorów, przenikają one do systemu, stylizując takie aspekty, jak szybkie ustawienia, pulpit i najwyższy panel wizualizacji okien. Godne uwagi przeprojektowanie jest widoczne w menu szybkich ustawień, które teraz może pochwalić się większymi, łatwiej dostępnymi przyciskami i suwakami. Jego podobieństwo jest uderzające do rozwijanego menu ustawień, które można znaleźć w Android 13 kompatybilnym z urządzeniami Pixel.

Aktualizacja oprogramowania oznacza także wprowadzenie nowatorskiego organizera okiennego. Ta funkcja umożliwia użytkownikom bardziej efektywną strukturę okien poprzez naciśnięcie przycisku „Wszystko” wraz z klawiszem „Z” lub alternatywnie poprzez najechanie kursorem na ikonę „Maksymalizuj” w oknie aplikacji. Co więcej, użytkownicy mogą wdrażać aplikacje w różnych trybach wyświetlania, od widoku podzielonego, częściowego i pełnego, po przesuwanie ich po oknie.

Google wzmacnia także istniejący dostęp do widoku kalendarza z poziomu interfejsu Chromebooka. Użytkownicy mogą teraz bezpośrednio dołączać do spotkań wideo z widoku kalendarza, co zwiększa wygodę, jaką oferuje ChromeOS.

Chcąc wydłużyć żywotność baterii, aktualizacja wprowadza również ładowanie adaptacyjne. Użytkownicy mogą ją aktywować poprzez Ustawienia > Urządzenie > Zasilanie > Ładowanie adaptacyjne. Po włączeniu ta funkcja ładuje Chromebooka do 80%, a następnie wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do analizy schematów odłączania, a następnie ładuje pozostałe 20% w stopniowym tempie.

ChromeOS 117 nie ogranicza się do ulepszeń interfejsu i wygody. Inne cenne funkcje tej aktualizacji obejmują opcję wybierania udostępnionych albumów ze Google Photos jako obracających się tapet oraz możliwość wyszukiwania plików GIF z kolekcji emoji, dzięki uprzejmości 9to5Google. Dzięki dodatkowej obsłudze nagrywania poklatkowego za pośrednictwem wbudowanej kamery internetowej użytkownicy mogą także wyświetlać informacje, takie jak pamięć RAM, moc i wersja systemu operacyjnego, w wynikach wyszukiwania w programie uruchamiającym.

Dzięki tej klasie funkcji i ulepszeń Google demonstruje swoje zaangażowanie w zapewnianie płynnej i zintegrowanej obsługi użytkowników swoich Chromebooków. Tego typu narzędzia wraz z platformami takimi jak AppMaster kształtują i przyspieszają rozwój ruchu no-code.