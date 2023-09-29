Google ChromeOS 117 мобилизует созданные вами материалы и представляет улучшенный органайзер окон

Эта неделя знаменует собой важную веху для пользователей Chromebook от Google: технологический гигант запускает ChromeOS 117. Объединяя впечатляющие функции, такие как Material You design, и улучшенную систему переключения окон, это обновление разработано, чтобы обеспечить усовершенствованный и удобный пользовательский интерфейс.

В основе обновления ChromeOS 117 лежит реализация настраиваемого дизайна Material You. Как только пользователи выбирают желаемые обои и цветовую схему, они проникают в систему и стилизуют такие аспекты, как быстрые настройки, рабочий стол и самую верхнюю панель визуальных элементов окна. Заметный редизайн заметен в меню быстрых настроек, которое теперь может похвастаться более крупными и доступными кнопками и ползунками. Его сходство поразительно с раскрывающимся меню настроек в Android 13, совместимом с устройствами Pixel.

Обновление программного обеспечения также знаменует собой появление нового органайзера окон. Эта функция позволяет пользователям более эффективно структурировать свои окна, нажимая кнопку «Все» вместе с клавишей «Z» или, альтернативно, наведя указатель мыши на значок «Развернуть» в окне приложения. Кроме того, пользователи могут развертывать приложения в различных режимах просмотра: от разделенного, частичного и полного просмотра до размещения их над окном.

Google также расширяет существующий доступ к просмотру календаря из интерфейса Chromebook. Теперь пользователи могут напрямую присоединяться к видеоконференциям из представления календаря, что повышает удобство, которое предлагает ChromeOS.

Стремясь продлить срок службы аккумулятора, обновление также включает в себя адаптивную зарядку. Пользователи могут активировать его через «Настройки» > «Устройство» > «Питание» > «Адаптивная зарядка». После включения эта функция заряжает Chromebook до 80 %, а затем использует алгоритмы машинного обучения для анализа закономерностей отключений, а затем постепенно заряжает оставшиеся 20 %.

ChromeOS 117 не ограничивается улучшениями интерфейса и удобства. Другие ценные функции этого обновления включают возможность выбирать общие альбомы из Google Photos в качестве вращающихся обоев, а также возможность поиска GIF-файлов из коллекции смайлов, любезно предоставленной 9to5Google. Благодаря добавленной поддержке покадровой записи через встроенную веб-камеру пользователи также могут просматривать такую ​​информацию, как ОЗУ, мощность и версия ОС, в результатах поиска на панели запуска.

Благодаря этому классу функций и улучшений Google демонстрирует свою приверженность обеспечению плавного и интегрированного взаимодействия с пользователем на своих Chromebook. Подобные инструменты, а также такие платформы, как AppMaster , формируют и развивают движение за no-code.