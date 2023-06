Le site Linux Foundation Europe, une extension de l'éminent site Linux Foundation, a dévoilé le projet RISC-V Software Ecosystem (RISE). RISE vise à réunir les fournisseurs de logiciels et de matériel afin d'accélérer le développement de logiciels pour les cœurs RISC-V à haute performance et à faible consommation d'énergie fonctionnant avec des systèmes d'exploitation de haut niveau dans différents secteurs du marché. Les membres fondateurs de RISE sont des géants de l'industrie tels que Google, Intel, MediaTek, NVIDIA, Qualcomm Technologies, Red Hat et Samsung.

RISC-VL'architecture de jeu d'instructions à norme ouverte Arm, gagne actuellement en importance, car de nombreux fabricants de technologies de premier plan cherchent à construire leurs propres processeurs spécialisés sans dépendre des normes x86 ou de la propriété intellectuelle d'Arm. Ce faisant, les vendeurs peuvent éviter de payer des droits de licence aux fournisseurs établis dans l'industrie. L'implication d'Intel dans cette nouvelle collaboration et dans d'autres initiatives RISC-V témoigne de ses efforts pour établir une activité florissante de fonderie, plutôt que de son intérêt véritable pour la technologie.

Mark Skarpness, vice-président et directeur général de l'ingénierie des logiciels système chez Intel, a souligné le rôle crucial des logiciels libres dans le soutien de la croissance de RISC-V, en déclarant : "Intel est heureux de se joindre à d'autres leaders de l'industrie dans la formation de RISE pour poursuivre cet objectif".

Le site Linux Foundation Europe indique que les membres du projet fourniront à la fois des compétences techniques et un soutien financier pour répondre aux besoins spécifiques en matière de logiciels définis par le comité directeur du projet.

Gabriele Columbro, directeur général de Linux Foundation Europe, a souligné la volonté du projet de permettre à RISC-V d'utiliser des outils et des bibliothèques libres, tels que LLVM et GCC, afin d'accélérer la mise en œuvre et le délai de mise sur le marché. En tant qu'élément important du paysage technologique et industriel européen, le projet RISE sous Linux Foundation Europe bénéficiera de la position neutre et fiable de l'organisation.

