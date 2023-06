Linux Foundation Europe, un'estensione dell'importante Linux Foundation, ha presentato il progetto RISC-V Software Ecosystem (RISE). RISE mira a unire i fornitori di software e hardware per accelerare lo sviluppo di software per core RISC-V ad alte prestazioni ed efficienza energetica che eseguono sistemi operativi di alto livello in diversi settori di mercato. I membri fondatori di RISE sono costituiti da importanti colossi del settore come Google, Intel, MediaTek, NVIDIA, Qualcomm Technologies, Red Hat e Samsung.

RISC-VLa RISE, un'architettura di set di istruzioni a standard aperto, sta attualmente guadagnando un'importante trazione, in quanto molti produttori di tecnologia di alto livello cercano di costruire i propri processori specializzati senza affidarsi agli standard x86 o all'IP di Arm. In questo modo, i produttori possono evitare di pagare i diritti di licenza ai fornitori consolidati del settore. Il coinvolgimento di Intel in questa nuova collaborazione e in altre iniziative di RISC-V indica il suo sforzo di creare una fiorente attività di fonderia, piuttosto che il suo genuino interesse per la tecnologia.

Mark Skarpness, vicepresidente e direttore generale dell'ingegneria del software di sistema di Intel, ha sottolineato il ruolo cruciale del software open-source nel sostenere la crescita di RISC-V, affermando: "Intel è lieta di unirsi ad altri leader del settore nella formazione di RISE per promuovere questo obiettivo".

Il sito Linux Foundation Europe riporta che i membri del progetto forniranno sia il talento ingegneristico che il sostegno finanziario per soddisfare le esigenze software specifiche delineate dal comitato direttivo del progetto.

Gabriele Columbro, direttore generale di Linux Foundation Europe, ha sottolineato l'impegno del progetto per consentire a RISC-V di utilizzare strumenti e librerie open-source, come LLVM e GCC, per accelerare l'implementazione e il time-to-market. In quanto componente significativa del panorama tecnologico e industriale europeo, il progetto RISE nell'ambito di Linux Foundation Europe beneficerà della posizione neutrale e di fiducia dell'organizzazione.

