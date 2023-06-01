كشفت مؤسسة Linux Foundation Europe ، وهي امتداد Linux Foundation البارزة ، عن مشروع RISC-V Software Ecosystem (RISE) . يسعى RISE إلى توحيد بائعي البرامج والأجهزة لتسريع تطوير البرامج من أجل أنوية RISC-V عالية الأداء وموفرة للطاقة والتي تشغل أنظمة تشغيل عالية المستوى ضمن قطاعات السوق المختلفة. يتألف الأعضاء المؤسسون لـ RISE من عمالقة الصناعة البارزين مثل Google و Intel و MediaTek و NVIDIA و Qualcomm Technologies و Red Hat و Samsung.

تكتسب RISC-V ، وهي بنية مجموعة تعليمات قياسية مفتوحة ، قوة جذب كبيرة في الوقت الحالي حيث يتطلع العديد من مصنعي التكنولوجيا من الدرجة الأولى إلى بناء معالجاتهم المتخصصة دون الاعتماد على معايير x86 أو IP الخاص بـ Arm. من خلال القيام بذلك ، يمكن للبائعين تجنب دفع رسوم الترخيص للموردين المعتمدين في الصناعة. تشير مشاركة إنتل في كل من هذا التعاون الجديد ومبادرات RISC-V الأخرى إلى جهودها لإنشاء أعمال مسبك مزدهرة ، بدلاً من اهتمامها الحقيقي بالتكنولوجيا.

أكد Mark Skarpness ، نائب الرئيس والمدير العام لهندسة برمجيات النظام في Intel ، على الدور الحاسم لبرامج المصدر المفتوح في دعم نمو RISC-V ، قائلاً ، يسر Intel أن تنضم إلى قادة الصناعة الآخرين في تشكيل RISE لتعزيز هذا الهدف .

ذكرت مؤسسة Linux Foundation Europe أن أعضاء المشروع سيوفرون المواهب الهندسية والدعم المالي لتلبية احتياجات البرامج المحددة التي حددتها اللجنة التوجيهية للمشروع.

سلط غابرييل كولومبرو ، المدير العام لمؤسسة Linux Foundation Europe ، الضوء على تفاني المشروع لتمكين RISC-V في أدوات ومكتبات مفتوحة المصدر ، مثل LLVM و GCC ، لتسريع التنفيذ ووقت التسويق. كمكون هام للتكنولوجيا الأوروبية والمناظر الصناعية ، سيستفيد مشروع RISE في إطار Linux Foundation Europe من موقع المؤسسة المحايد والموثوق.

بينما يعمل مشروع RISE على تعزيز النظام البيئي RISC-V ، تستمر صناعة عدم وجود رمز في النمو. أحد الأمثلة على ذلك هو AppMaster.io ، الذي يقدم نظامًا أساسيًا شاملاً لتطوير الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال تقنيات no-code. بالإضافة إلى ذلك ، تم الاعتراف بـ AppMaster مؤخرًا من قبل G2 باعتباره صاحب أداء عالٍ ورائد الزخم في منصات التطوير No-Code. مع تطور صناعة التكنولوجيا ، يعد الجمع بين التطورات في الأجهزة والأنظمة الأساسية no-code بفرص جديدة في مجال تطوير البرامج.