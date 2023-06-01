Önde gelen Linux Foundation Vakfı'nın bir uzantısı olan Linux Foundation Europe, RISC-V Yazılım Ekosistemi (RISE) projesini açıkladı. RISE, farklı pazar sektörlerinde üst düzey işletim sistemlerini çalıştıran yüksek performanslı ve enerji açısından verimli RISC-V çekirdekleri için yazılım geliştirmeyi hızlandırmak üzere yazılım ve donanım satıcılarını birleştirmeyi amaçlıyor. RISE'ın kurucu üyeleri Google, Intel, MediaTek, NVIDIA, Qualcomm Technologies, Red Hat, Samsung gibi önemli sektör devlerinden oluşuyor.

Açık standart bir komut seti mimarisi olan RISC-V, x86 standartlarına veya Arm'ın IP'sine güvenmeden kendi özel işlemcilerini oluşturmak isteyen çok sayıda üst düzey teknoloji üreticisi için şu anda önemli bir ilgi görüyor. Bunu yaparak satıcılar, sektördeki yerleşik tedarikçilere lisans ücreti ödemekten kurtulabilir. Intel'in hem bu yeni işbirliğine hem de diğer RISC-V girişimlerine dahil olması, teknolojiye olan gerçek ilgisinden çok gelişen bir dökümhane işletmesi kurma çabasının göstergesidir.

Intel Sistem Yazılım Mühendisliği Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Mark Skarpness, açık kaynaklı yazılımın RISC-V büyümesini desteklemedeki kritik rolünü vurguladı ve Intel'in bu hedefi ilerletmek için RISE oluşumunda diğer endüstri liderlerine katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. .

Linux Foundation Europe proje üyelerinin, projenin yönlendirme komitesi tarafından belirtilen özel yazılım ihtiyaçlarını karşılamak için hem mühendislik yeteneği hem de mali destek sağlayacağını bildiriyor.

Linux Foundation Europe genel müdürü Gabriele Columbro, projenin RISC-V LLVM ve GCC gibi açık kaynaklı araçlarda ve kitaplıklarda uygulama ve pazara sürüm süresini hızlandırmaya yönelik kararlılığının altını çizdi. Avrupa teknolojisinin ve endüstriyel ortamın önemli bir bileşeni olarak, Linux Foundation Europe kapsamındaki RISE projesi, kuruluşun tarafsız ve güvenilir konumundan faydalanacaktır.

RISE projesi RISC-V ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışırken, kodsuz endüstri büyümeye devam ediyor. Bu tür bir örnek, no-code teknolojiler aracılığıyla arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirmek için kapsamlı bir platform sunan AppMaster.io'dur. Ek olarak, AppMaster yakın zamanda G2 tarafından No-Code Geliştirme Platformlarında Yüksek Performanslı ve İvme Lideri olarak kabul edildi. Teknoloji endüstrisi geliştikçe, donanımdaki gelişmeler ve no-code platformların birleşimi, yazılım geliştirmede yeni fırsatlar vaat ediyor.