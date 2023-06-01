Сайт Linux Foundation Europe, являющийся продолжением известного Linux Foundation, представил проект RISC-V Software Ecosystem (RISE). RISE призван объединить производителей программного и аппаратного обеспечения для ускорения разработки программного обеспечения для высокопроизводительных и энергоэффективных ядер RISC-V под управлением операционных систем высокого уровня в различных секторах рынка. В число основателей RISE входят такие известные гиганты индустрии, как Google, Intel, MediaTek, NVIDIA, Qualcomm Technologies, Red Hat и Samsung.

RISC-VВ настоящее время архитектура набора инструкций, являющаяся открытым стандартом, набирает значительную популярность, поскольку многие ведущие производители технологий стремятся создавать свои собственные специализированные процессоры, не полагаясь на стандарты x86 или IP Arm. Поступая таким образом, производители могут избежать лицензионных отчислений устоявшимся поставщикам в отрасли. Участие Intel как в этом новом сотрудничестве, так и в других инициативах RISC-V свидетельствует скорее о стремлении создать процветающий литейный бизнес, чем об искреннем интересе к технологии.

Марк Скарпнесс, вице-президент и генеральный директор по разработке системного программного обеспечения в Intel, подчеркнул решающую роль программного обеспечения с открытым исходным кодом в поддержке роста RISC-V, заявив: "Intel рада присоединиться к другим лидерам отрасли в создании RISE для достижения этой цели".

На сайте Linux Foundation Europe сообщается, что участники проекта предоставят как инженерные кадры, так и финансовую поддержку для удовлетворения конкретных потребностей в программном обеспечении, определенных руководящим комитетом проекта.

Габриэле Колумбро, генеральный директор Linux Foundation Europe, подчеркнул стремление проекта обеспечить RISC-V инструментами и библиотеками с открытым исходным кодом, такими как LLVM и GCC, чтобы ускорить внедрение и время выхода на рынок. Являясь важным компонентом европейского технологического и промышленного ландшафта, проект RISE в рамках Linux Foundation Europe выиграет от нейтральной и надежной позиции организации.

Пока проект RISE работает над развитием экосистемы RISC-V, индустрия no-code продолжает развиваться. Одним из таких примеров является AppMaster.io, предлагающий комплексную платформу для разработки бэкенд-, веб- и мобильных приложений с помощью технологий no-code. Кроме того, AppMaster недавно был признан компанией G2 как высокоэффективный и динамично развивающийся лидер в области платформ разработки No-Code. По мере развития технологической индустрии сочетание аппаратных достижений и платформ no-code обещает новые возможности в области разработки программного обеспечения.