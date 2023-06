De Linux Foundation Europe, een uitbreiding van het prominente Linux Foundation, heeft het RISC-V Software Ecosystem (RISE) project onthuld. RISE wil software- en hardwareleveranciers samenbrengen om de ontwikkeling van software voor krachtige en energie-efficiënte RISC-V -kernen waarop besturingssystemen van hoog niveau draaien, te versnellen binnen verschillende marktsectoren. De stichtende leden van RISE zijn opmerkelijke industriereuzen zoals Google, Intel, MediaTek, NVIDIA, Qualcomm Technologies, Red Hat en Samsung.

RISC-VRISE, een open standaardinstructiesetarchitectuur, wint momenteel aanzienlijk aan populariteit nu meerdere grote technologiefabrikanten hun eigen gespecialiseerde processoren willen bouwen zonder afhankelijk te zijn van x86-standaarden of Arm's IP. Door dit te doen, kunnen leveranciers voorkomen dat ze licentiekosten moeten betalen aan gevestigde leveranciers in de industrie. Intels betrokkenheid bij zowel deze nieuwe samenwerking als bij andere RISC-V initiatieven wijst eerder op zijn inspanningen om een bloeiende gieterijsector op te richten dan op zijn oprechte belangstelling voor de technologie.

Mark Skarpness, VP en GM van system software engineering bij Intel, benadrukte de cruciale rol van open-source software bij de ondersteuning van de groei van RISC-V, waarbij hij verklaarde: "Intel is verheugd zich aan te sluiten bij andere industrieleiders bij de vorming van RISE om dit doel te bevorderen.

De Linux Foundation Europe meldt dat de projectleden zowel technisch talent als financiële steun zullen bieden om te voldoen aan de specifieke softwarebehoeften die door de stuurgroep van het project zijn geschetst.

Gabriele Columbro, algemeen directeur van Linux Foundation Europe, benadrukte de inzet van het project om RISC-V mogelijk te maken in open-source tools en bibliotheken, zoals LLVM en GCC, om de implementatie en de time-to-market te versnellen. Als belangrijk onderdeel van het Europese technologische en industriële landschap zal het RISE project onder Linux Foundation Europe profiteren van de neutrale en vertrouwde positie van de organisatie.

