O Linux Foundation Europe, uma extensão do proeminente Linux Foundation, revelou o projecto RISC-V Software Ecosystem (RISE). O RISE procura unir os fornecedores de software e hardware para acelerar o desenvolvimento de software para núcleos RISC-V de elevado desempenho e energeticamente eficientes que executam sistemas operativos de alto nível em diferentes sectores do mercado. Os membros fundadores do RISE são gigantes notáveis da indústria, como a Google, a Intel, a MediaTek, a NVIDIA, a Qualcomm Technologies, a Red Hat e a Samsung.

RISC-VA Arm, uma arquitectura de conjunto de instruções de padrão aberto, está actualmente a ganhar força significativa à medida que vários fabricantes de tecnologia de topo procuram construir os seus próprios processadores especializados sem depender de padrões x86 ou do IP da Arm. Ao fazê-lo, os fornecedores podem evitar o pagamento de taxas de licenciamento a fornecedores estabelecidos no sector. O envolvimento da Intel tanto nesta nova colaboração como noutras iniciativas da RISC-V indica o seu esforço para estabelecer um negócio de fundição próspero, mais do que o seu interesse genuíno na tecnologia.

Mark Skarpness, vice-presidente e director-geral de engenharia de software de sistemas da Intel, sublinhou o papel crucial do software de fonte aberta no apoio ao crescimento de RISC-V, afirmando que a Intel tem o prazer de se juntar a outros líderes da indústria na formação de RISE para promover este objectivo.

O Linux Foundation Europe informa que os membros do projecto fornecerão talento em engenharia e apoio financeiro para satisfazer as necessidades específicas de software delineadas pelo comité director do projecto.

Gabriele Columbro, director-geral do Linux Foundation Europe, salientou a dedicação do projecto em permitir que o RISC-V utilize ferramentas e bibliotecas de código aberto, como o LLVM e o GCC, para acelerar a implementação e o tempo de colocação no mercado. Enquanto componente significativa da tecnologia europeia e dos cenários industriais, o projecto RISE no âmbito do Linux Foundation Europe beneficiará da posição neutra e de confiança da organização.

