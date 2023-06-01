Linux Foundation Europe ，著名的Linux Foundation 的延伸，已经公布了RISC-V软件生态系统（RISE）项目。RISE旨在联合软件和硬件供应商，加快不同市场领域内运行高级操作系统的高性能和节能的RISC-V 核心的软件开发。RISE的创始成员包括谷歌、英特尔、联发科、英伟达、高通技术、红帽和三星等著名的行业巨头。

RISC-VRISE是一个开放标准的指令集架构，目前正在获得巨大的吸引力，因为多个顶级技术制造商希望在不依赖X86标准或Arm的IP的情况下建立自己的专用处理器。通过这样做，厂商可以避免向行业内的成熟供应商支付许可费。英特尔参与这项新的合作和其他RISC-V ，表明它在努力建立一个繁荣的代工业务，而不是因为它对这项技术真正感兴趣。

英特尔公司副总裁兼系统软件工程总经理Mark Skarpness强调了开源软件在支持RISC-V 发展中的关键作用，他说，英特尔很高兴与其他行业领导者一起组建RISE ，以推进这一目标。

Linux Foundation Europe 报告说，项目成员将提供工程人才和财政支持，以满足项目指导委员会列出的具体软件需求。

Linux Foundation Europe 的总经理Gabriele Columbro强调，该项目致力于在开源工具和库（如LLVM和GCC）中启用RISC-V ，以加快实施和上市时间。作为欧洲技术和工业景观的一个重要组成部分，Linux Foundation Europe 下的RISE 项目将受益于该组织的中立和可信的地位。

在RISE 项目致力于促进RISC-V 生态系统的同时，无代码产业也在继续发展。其中一个例子是AppMaster.io ，通过no-code 技术为开发后端、网络和移动应用提供了一个综合平台。此外，AppMaster ，最近被G2认定为No-Code 开发平台的高绩效者和动力领导者。随着科技行业的发展，硬件的进步和no-code 平台的结合为软件开发提供了新的机会。