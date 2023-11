L'incorporation de Jupyter Notebook dans Deno 1.37 rationalise le développement

Dans sa mise à niveau la plus récente, Deno 1.37 exploite la puissance et l'efficacité de Jupyter Notebook pour offrir une expérience de développement logiciel plus fluide. En tant qu'alternative à Node.js, Deno vise à combler le fossé entre les scripts et l'analyse, en fournissant une plate-forme plus rationalisée aux développeurs.

Après sa sortie le 20 septembre, la version propose une nouvelle commande deno jupyter permettant la création d'un noyau Deno à utiliser dans Jupyter Notebook. Cette configuration bien intégrée permet aux développeurs de capitaliser sur la simplicité apportée par Jupyter Notebook pour leurs projets.

Bien que l'extension VS Code ait connu des améliorations considérables, celles-ci incluent un mécanisme de détection plus nuancé pour deno.json, l'introduction d'une nouvelle configuration deno.disablePaths, une prise en charge améliorée du renommage de fichiers et des progrès pour les complétions des spécificateurs NPM. Un nouvel ajout aux options de configuration, deno.suggest.completeFunctionCalls, a également été inclus dans les mises à jour.

Les développeurs souhaitant installer la nouvelle version peuvent se référer au guide d'installation officiel. D'un autre côté, les développeurs souhaitant mettre à niveau leur configuration existante vers Deno 1.37 peuvent utiliser la commande deno upgrade dans leurs terminaux.

Cette nouvelle version intervient après Deno 1.36 d'août 2023, qui mettait l'accent sur l'amélioration en matière de sécurité et de tests.

