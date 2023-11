Integratie van Jupyter Notebook in Deno 1.37 stroomlijnt de ontwikkeling

In de meest recente upgrade maakt Deno 1.37 gebruik van de kracht en efficiëntie van Jupyter Notebook om een ​​meer naadloze softwareontwikkelingservaring te bieden. Als alternatief voor Node.js wil Deno de kloof tussen scripting en analyse overbruggen en ontwikkelaars een meer gestroomlijnd platform bieden.

Na de introductie op 20 september bevat de release een nieuw deno jupyter-commando waarmee een Deno kernel kan worden gemaakt voor gebruik binnen Jupyter Notebook. Dankzij deze goed geïntegreerde opzet kunnen ontwikkelaars profiteren van de eenvoud die Jupyter Notebook voor hun projecten biedt.

Hoewel de VS Code extensie aanzienlijke verbeteringen heeft ondergaan, omvatten deze een genuanceerder detectiemechanisme voor deno.json, introductie van een nieuwe deno.disablePaths-configuratie, verbeterde ondersteuning voor het hernoemen van bestanden en verbeteringen voor het voltooien van NPM-specificaties. Een nieuwe toevoeging aan configuratieopties, deno.suggest.completeFunctionCalls, is ook opgenomen in de updates.

Ontwikkelaars die de nieuwe versie willen installeren, kunnen de officiële installatiehandleiding raadplegen. Aan de andere kant kunnen ontwikkelaars die hun bestaande installatie willen upgraden naar Deno 1.37 de deno upgrade-opdracht in hun terminals gebruiken.

Deze nieuwe release komt na Deno 1.36 uit augustus 2023, die zich richtte op verbetering op het gebied van beveiliging en testen.

