L'incorporazione di Jupyter Notebook in Deno 1.37 semplifica lo sviluppo

Nel suo aggiornamento più recente, Deno 1.37 sfrutta la potenza e l'efficienza di Jupyter Notebook per offrire un'esperienza di sviluppo software più fluida. In alternativa a Node.js, Deno mira a colmare il divario tra scripting e analisi, fornendo una piattaforma più snella per gli sviluppatori.

Dopo il suo lancio il 20 settembre, la versione presenta un nuovo comando deno jupyter che consente la creazione di un kernel Deno da utilizzare all'interno di Jupyter Notebook. Questa configurazione ben integrata consente agli sviluppatori di sfruttare la semplicità fornita da Jupyter Notebook per i loro progetti.

Sebbene l'estensione VS Code abbia visto notevoli miglioramenti, questi includono un meccanismo di rilevamento più sfumato per deno.json, l'introduzione di una nuova configurazione deno.disablePaths, un supporto migliorato per la ridenominazione dei file e progressi per i completamenti dello specificatore NPM. Negli aggiornamenti è stata inclusa anche una nuova aggiunta alle opzioni di configurazione, deno.suggest.completeFunctionCalls.

Gli sviluppatori che desiderano installare la nuova versione possono fare riferimento alla guida di installazione ufficiale. D'altra parte, gli sviluppatori che intendono aggiornare la propria configurazione esistente a Deno 1.37 possono utilizzare il comando deno upgrade nei loro terminali.

Questa nuova versione arriva dopo Deno 1.36 dell'agosto 2023, incentrata sul miglioramento in materia di sicurezza e test.

