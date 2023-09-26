Включение Jupyter Notebook в Deno 1.37 упрощает разработку

В своем последнем обновлении Deno 1.37 использует мощь и эффективность Jupyter Notebook, обеспечивая более удобный процесс разработки программного обеспечения. В качестве альтернативы Node.js Deno стремится устранить разрыв между написанием сценариев и анализом, предоставляя разработчикам более оптимизированную платформу.

После запуска 20 сентября в выпуске представлена ​​новая команда deno jupyter, позволяющая создать ядро Deno для использования в Jupyter Notebook. Эта хорошо интегрированная установка позволяет разработчикам извлечь выгоду из простоты, обеспечиваемой Jupyter Notebook для своих проектов.

Хотя расширение VS Code претерпело значительные улучшения, они включают в себя более тонкий механизм обнаружения для deno.json, введение новой конфигурации deno.disablePaths, улучшенную поддержку переименования файлов и усовершенствования для дополнений спецификаторов NPM. В обновления также включено новое дополнение к параметрам конфигурации — deno.suggest.completeFunctionCalls.

Разработчики, желающие установить новую версию, могут обратиться к официальному руководству по установке. С другой стороны, разработчики, намеревающиеся обновить свою существующую установку до Deno 1.37, могут использовать команду обновления deno в своих терминалах.

Этот новый выпуск вышел после Deno 1.36 в августе 2023 года, в котором основное внимание уделялось улучшениям в вопросах безопасности и тестирования.

Говоря о платформах No-code, стоит упомянуть AppMaster, ведущую платформу на рынке no-code. Он упрощает создание серверных, веб- и мобильных приложений. Как и Deno, платформа призвана упростить и повысить производительность процесса разработки приложений. Узнайте здесь, как создать приложение с помощью AppMaster.