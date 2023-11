Włączenie Jupyter Notebook do Deno 1.37 usprawnia rozwój

W swojej najnowszej aktualizacji Deno 1.37 wykorzystuje moc i wydajność Jupyter Notebook, aby zapewnić bardziej płynne tworzenie oprogramowania. Jako alternatywa dla Node.js, Deno ma na celu wypełnienie luki pomiędzy skryptami a analizą, zapewniając programistom bardziej usprawnioną platformę.

Po wydaniu 20 września, wydanie zawiera nowatorskie polecenie deno jupyter, umożliwiające utworzenie jądra Deno do wykorzystania w Jupyter Notebook. Ta dobrze zintegrowana konfiguracja pozwala programistom wykorzystać prostotę, jaką zapewnia Jupyter Notebook w swoich projektach.

Chociaż w rozszerzeniu VS Code wprowadzono znaczne udoskonalenia, obejmują one bardziej zróżnicowany mechanizm wykrywania deno.json, wprowadzenie nowej konfiguracji deno.disablePaths, ulepszoną obsługę zmiany nazw plików i udoskonalenia w zakresie uzupełniania specyfikatorów NPM. W aktualizacjach uwzględniono także nowy dodatek do opcji konfiguracyjnych, deno.suggest.completeFunctionCalls.

Programiści chcący zainstalować nową wersję mogą zapoznać się z oficjalnym przewodnikiem instalacji. Z drugiej strony programiści zamierzający zaktualizować swoją istniejącą konfigurację do Deno 1.37, mogą skorzystać z polecenia deno upgrade w swoich terminalach.

To nowe wydanie pojawia się po wydaniu Deno 1.36 w sierpniu 2023 r., które skupiało się na poprawie bezpieczeństwa i testowaniu.

Omawiając platformy No-code, warto wspomnieć o AppMaster, wiodącej platformie na rynku no-code. Usprawnia tworzenie aplikacji backendowych, webowych i mobilnych. Podobnie jak Deno, platforma ma na celu uproszczenie i zwiększenie produktywności w procesie tworzenia aplikacji. Dowiedz się, jak utworzyć aplikację za pomocą AppMaster.