🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Jupyter Notebook'un Deno 1.37'ye Dahil Edilmesi Geliştirmeyi Kolaylaştırıyor

Eyl 26, 2023
Jupyter Notebook'un Deno 1.37'ye Dahil Edilmesi Geliştirmeyi Kolaylaştırıyor

En son yükseltmesinde Deno 1.37, daha kusursuz bir yazılım geliştirme deneyimi sunmak için Jupyter Notebook gücünden ve verimliliğinden yararlanıyor. Node.js'ye alternatif olarak Deno, geliştiriciler için daha akıcı bir platform sunarak komut dosyası oluşturma ve analiz arasındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor.

20 Eylül'deki başlangıcının ardından sürüm, Jupyter Notebook'ta kullanılmak üzere bir Deno çekirdeğinin oluşturulmasına olanak tanıyan yeni bir deno jupyter komutunu içeriyor. Bu iyi entegre edilmiş kurulum, geliştiricilerin projeleri için Jupyter Notebook'un sağladığı basitlikten yararlanmasına olanak tanır.

VS Code uzantısı önemli geliştirmeler görmüş olsa da bunlar arasında deno.json için daha incelikli bir algılama mekanizması, yeni bir deno.disablePaths yapılandırmasının tanıtılması, dosya yeniden adlandırma için geliştirilmiş destek ve NPM belirtici tamamlamalarına yönelik gelişmeler yer alıyor. Yapılandırma seçeneklerine yeni bir ekleme olan deno.suggest.completeFunctionCalls da güncellemelere dahil edildi.

Yeni sürümü yüklemek isteyen geliştiriciler resmi kurulum kılavuzuna başvurabilirler. Öte yandan mevcut kurulumlarını Deno 1.37'ye yükseltmek isteyen geliştiriciler de terminallerinde deno yükseltme komutunu kullanabilirler.

Bu yeni sürüm, güvenlik ve test konularında iyileştirmelere odaklanan Ağustos 2023'teki Deno 1.36'nın ardından geliyor.

No-code platformlardan bahsederken no-code pazarın lider platformu AppMaster bahsetmek yerinde olur. Arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırır. Deno gibi platform da uygulama geliştirme sürecinde basitleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlıyor. AppMaster kullanarak nasıl uygulama oluşturabileceğinizi buradan öğrenin.

İlgili Mesajlar

ChatGPT Plus için Yeni Beta Yükseltmesi Dosya Yükleme ve Analizi İçerir
date Eki 30, 2023
ChatGPT Plus için Yeni Beta Yükseltmesi Dosya Yükleme ve Analizi İçerir
ChatGPT Plus kullanıcıları, bağlamsal çok modlu desteğin yanı sıra dosya yükleme ve işleme olanağı sağlayan en son beta sürüm aracılığıyla gelişmiş işlevlerden yararlanıyor.
AI Automation Software
IBM, Uygulama Modernizasyonu ve BT Otomasyonu için Watsonx Code Assistant'ı Tanıttı
date Eki 30, 2023
IBM, Uygulama Modernizasyonu ve BT Otomasyonu için Watsonx Code Assistant'ı Tanıttı
IBM, uygulama modernizasyonunu ve BT otomasyonunu hedefleyen Watsonx Code Assistant'ı kullanıma sundu.
Automation IT Software
Red Hat, Geliştirici Deneyimini Geliştirmek İçin Quarkus Java Stack'ı Yeniliyor
date Eki 29, 2023
Red Hat, Geliştirici Deneyimini Geliştirmek İçin Quarkus Java Stack'ı Yeniliyor
Red Hat'in Kubernetes'te yerleşik Quarkus Java yığınının en son sürümü, yeniden tasarlanmış geliştirici kullanıcı arayüzüne ve sözleşmeye dayalı test işlevine sahiptir.
Open Source Development Integration
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin