Jupyter Notebook'un Deno 1.37'ye Dahil Edilmesi Geliştirmeyi Kolaylaştırıyor

En son yükseltmesinde Deno 1.37, daha kusursuz bir yazılım geliştirme deneyimi sunmak için Jupyter Notebook gücünden ve verimliliğinden yararlanıyor. Node.js'ye alternatif olarak Deno, geliştiriciler için daha akıcı bir platform sunarak komut dosyası oluşturma ve analiz arasındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor.

20 Eylül'deki başlangıcının ardından sürüm, Jupyter Notebook'ta kullanılmak üzere bir Deno çekirdeğinin oluşturulmasına olanak tanıyan yeni bir deno jupyter komutunu içeriyor. Bu iyi entegre edilmiş kurulum, geliştiricilerin projeleri için Jupyter Notebook'un sağladığı basitlikten yararlanmasına olanak tanır.

VS Code uzantısı önemli geliştirmeler görmüş olsa da bunlar arasında deno.json için daha incelikli bir algılama mekanizması, yeni bir deno.disablePaths yapılandırmasının tanıtılması, dosya yeniden adlandırma için geliştirilmiş destek ve NPM belirtici tamamlamalarına yönelik gelişmeler yer alıyor. Yapılandırma seçeneklerine yeni bir ekleme olan deno.suggest.completeFunctionCalls da güncellemelere dahil edildi.

Yeni sürümü yüklemek isteyen geliştiriciler resmi kurulum kılavuzuna başvurabilirler. Öte yandan mevcut kurulumlarını Deno 1.37'ye yükseltmek isteyen geliştiriciler de terminallerinde deno yükseltme komutunu kullanabilirler.

Bu yeni sürüm, güvenlik ve test konularında iyileştirmelere odaklanan Ağustos 2023'teki Deno 1.36'nın ardından geliyor.

No-code platformlardan bahsederken no-code pazarın lider platformu AppMaster bahsetmek yerinde olur. Arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırır. Deno gibi platform da uygulama geliştirme sürecinde basitleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlıyor. AppMaster kullanarak nasıl uygulama oluşturabileceğinizi buradan öğrenin.