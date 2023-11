Incorporação do Jupyter Notebook no Deno 1.37 agiliza o desenvolvimento

Em sua atualização mais recente, Deno 1.37 aproveita o poder e a eficiência do Jupyter Notebook para oferecer uma experiência de desenvolvimento de software mais integrada. Como alternativa ao Node.js, o Deno pretende preencher a lacuna entre scripts e análise, fornecendo uma plataforma mais simplificada para desenvolvedores.

Após seu lançamento em 20 de setembro, o lançamento apresenta um novo comando deno jupyter que permite a criação de um kernel Deno para utilização no Jupyter Notebook. Essa configuração bem integrada permite que os desenvolvedores aproveitem a simplicidade fornecida pelo Jupyter Notebook para seus projetos.

Embora a extensão VS Code tenha sofrido melhorias consideráveis, elas incluem um mecanismo de detecção com mais nuances para deno.json, introdução de uma nova configuração deno.disablePaths, suporte aprimorado para renomeação de arquivos e avanços para conclusões do especificador NPM. Uma nova adição às opções de configuração, deno.suggest.completeFunctionCalls, também foi incluída nas atualizações.

Os desenvolvedores que desejam instalar a nova versão podem consultar o guia oficial de instalação. Por outro lado, os desenvolvedores que pretendem atualizar sua configuração existente para o Deno 1.37 podem utilizar o comando deno upgrade em seus terminais.

Esta nova versão vem após o Deno 1.36 de agosto de 2023, que focou na melhoria em questões de segurança e testes.

