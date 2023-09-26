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将 Jupyter Notebook 纳入 Deno 1.37 简化开发

Sep 26, 2023
将 Jupyter Notebook 纳入 Deno 1.37 简化开发

在最新的升级中， Deno 1.37利用Jupyter Notebook的强大功能和效率来提供更加无缝的软件开发体验。作为 Node.js 的替代方案，Deno 旨在弥合脚本编写和分析之间的差距，为开发人员提供更简化的平台。

继 9 月 20 日发布后，该版本推出了一个新颖的 deno jupyter 命令，允许创建Deno内核以在 Jupyter Notebook 中使用。这种集成良好的设置使开发人员能够利用 Jupyter Notebook 为他们的项目提供的简单性。

尽管VS Code扩展已经有了相当大的增强，但其中包括对 deno.json 进行更细致的检测机制、引入新的 deno.disablePaths 配置、改进对文件重命名的支持以及对 NPM 说明符完成的改进。更新中还包含了新添加的配置选项 deno.suggest.completeFunctionCalls。

希望安装新版本的开发者可以参考官方安装指南。另一方面，想要将现有设置升级到 Deno 1.37 的开发人员可以在终端中使用 deno Upgrade 命令。

这个新版本是在 2023 年 8 月发布 Deno 1.36 之后发布的，该版本专注于安全和测试方面的改进。

在讨论No-code平台时，值得一提的是no-code市场领先的平台AppMaster 。它简化了后端、Web 和移动应用程序的创建。与Deno一样，该平台旨在简化并提高应用程序开发过程中的生产力。在此了解如何使用AppMaster创建应用程序。

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