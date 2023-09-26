يؤدي دمج Jupyter Notebook في Deno 1.37 إلى تبسيط عملية التطوير

في أحدث ترقية له، يستفيد Deno 1.37 من قوة وكفاءة Jupyter Notebook لتقديم تجربة تطوير برمجيات أكثر سلاسة. كبديل لـ Node.js، يهدف Deno إلى سد الفجوة بين البرمجة النصية والتحليل، مما يوفر منصة أكثر انسيابية للمطورين.

بعد بدايته في 20 سبتمبر، يتميز الإصدار بأمر deno jupyter الجديد الذي يسمح بإنشاء نواة Deno للاستخدام داخل Jupyter Notebook. يتيح هذا الإعداد المتكامل جيدًا للمطورين الاستفادة من البساطة التي يوفرها Jupyter Notebook لمشاريعهم.

على الرغم من أن امتداد VS Code قد شهد تحسينات كبيرة، إلا أن هذه التحسينات تتضمن آلية اكتشاف أكثر دقة لـ deno.json، وإدخال تكوين deno.disablePaths الجديد، وتحسين الدعم لإعادة تسمية الملفات والتطورات الخاصة بإكمال محدد NPM. تم أيضًا تضمين إضافة جديدة إلى خيارات التكوين، deno.suggest.completeFunctionCalls، في التحديثات.

يمكن للمطورين الراغبين في تثبيت الإصدار الجديد الرجوع إلى دليل التثبيت الرسمي. من ناحية أخرى، يمكن للمطورين الذين يعتزمون ترقية إعدادهم الحالي إلى Deno 1.37 الاستفادة من أمر ترقية deno في أجهزتهم الطرفية.

يأتي هذا الإصدار الجديد بعد Deno 1.36 في أغسطس 2023، والذي ركز على التحسين في مسائل الأمان والاختبار.

أثناء مناقشة الأنظمة الأساسية No-code ، تجدر الإشارة إلى AppMaster ، وهي منصة رائدة في السوق no-code. إنه يبسط إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. مثل Deno ، تهدف المنصة إلى تبسيط وتعزيز الإنتاجية في عملية تطوير التطبيقات. تعرف هنا على كيفية إنشاء تطبيق باستخدام AppMaster.