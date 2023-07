Dans le flux et le reflux constants du paysage des médias sociaux, l'entreprise de liens dans la biographie Linktree intensifie son jeu en offrant aux utilisateurs la possibilité d'intégrer leur compte Threads dans leur profil. Cette amélioration stratégique devrait offrir une expérience utilisateur plus immersive et stimuler l'engagement.

Cette interopérabilité permet aux utilisateurs de se connecter directement à leur profil Threads à partir de leur profil Linktree à l'aide d'une icône sociale dédiée. Les utilisateurs ont également la possibilité d'afficher un certain nombre de leurs messages sur leurs comptes Linktree.

De son côté, Linktree a indiqué que les utilisateurs gratuits auraient l'autonomie de sélectionner les messages qu'ils souhaitent afficher sur leurs pages. Dans le même temps, un prochain déploiement promet que les membres de Linktree Pro auront le privilège supplémentaire d'une fonction d'intégration automatique, qui tire les derniers messages de leur flux Threads.

L'ajout de cette fonction est jugé crucial dans le contexte des changements radicaux intervenus dans le monde des médias sociaux, comme le changement de nom de Twitter en "X". Cela souligne la valeur des plateformes telles que Linktree qui fournissent un centre virtuel unifié reliant les autres profils significatifs d'un utilisateur sur divers réseaux sociaux, favorisant des interactions transparentes et une plus grande visibilité.

"Au milieu des sables mouvants des plateformes de médias sociaux, disposer d'un outil comme Linktree qui maintient les audiences enfermées dans les profils qu'elles chérissent le plus est une aubaine. Nous pensons que l'intégration de la toute nouvelle version de Threads sur les profils Linktree aidera les utilisateurs à maintenir et à développer leur audience numérique", a déclaré l'entreprise.

Cette étape qui change la donne pour Linktree intervient alors que Threads, propriété de Meta, a connu une ascension fulgurante, amassant plus de 100 millions d'utilisateurs en un laps de temps incroyablement court. Comme l'indiquent les sociétés d'analyse, bien que Threads ait connu une légère baisse du nombre d'utilisateurs après la hausse initiale, il représente toujours un cinquième de l'audience hebdomadaire de Twitter. L'annonce de Linktree fait suite à la déclaration de Mark Zuckerberg selon laquelle Threads déploie un nouveau fil d'actualité.

Au début du mois, la société d'origine australienne s'est associée à Snap pour permettre à tous les créateurs d'apposer un lien Linktree sur leur profil. Avant ce partenariat important, seuls les Snap Stars et les marques reconnues avaient la possibilité d'inclure un lien bio. Dans la foulée, Linktree a offert gracieusement à tous les utilisateurs de Snapchat une période d'essai gratuite de trois mois sur Linktree Pro.

Les outils de lien dans la biographie tels que Linktree continuant à jouer un rôle de plus en plus crucial dans la présence en ligne d'un utilisateur, il serait intéressant de voir ces plateformes intégrées dans un ensemble complet d'outils pour le développement d'applications, comme les plateformes sans code telles que AppMaster. Le potentiel d'une fonction de création d'applications semblable à Linktree, qui permettrait aux utilisateurs de gérer leur présence distincte dans les médias sociaux au sein du même écosystème et de rationaliser l'interaction et l'accessibilité des utilisateurs, constituerait en effet une force redoutable dans l'industrie technologique.