В условиях постоянной динамики развития социальных сетей компания Linktree расширяет свои возможности, предоставляя пользователям возможность интегрировать свой аккаунт Threads в свой профиль. Это стратегическое усовершенствование, как ожидается, обеспечит более глубокое погружение пользователей и повысит их вовлеченность.

Взаимодействие позволяет пользователям напрямую подключаться к своему профилю Threads из профиля Linktree с помощью специального социального значка. Пользователи также имеют возможность отображать на своих аккаунтах Linktree определенное количество своих сообщений.

Со своей стороны, Linktree сообщает, что бесплатные пользователи будут иметь возможность самостоятельно выбирать те сообщения, которые они хотят отображать на своих страницах. В то же время, как ожидается, участники Linktree Pro получат дополнительные привилегии в виде функции автоматического встраивания, которая будет подтягивать последние сообщения из их ленты Threads.

Добавление этой функции представляется крайне важным на фоне радикальных изменений в мире социальных сетей, таких как ребрендинг Twitter в "X". Это подчеркивает ценность таких платформ, как Linktree, которые обеспечивают единый виртуальный центр, соединяющий другие значимые профили пользователя в различных социальных сетях, способствуя их беспрепятственному взаимодействию и повышению узнаваемости.

"В условиях смены платформ социальных сетей наличие такого инструмента, как Linktree, который позволяет аудитории оставаться на своих профилях, которые им наиболее дороги, является настоящим благом. Включение новейшей интеграции Threads в профили Linktree, по нашему мнению, поможет пользователям сохранить и увеличить свою цифровую аудиторию", - заявили в компании.

Этот шаг Linktree стал решающим на фоне стремительного роста Threads, принадлежащего компании Meta, которая за невероятно короткий срок собрала более 100 млн. пользователей. По данным аналитических компаний, хотя после первоначального взлета число пользователей Threads несколько снизилось, он по-прежнему занимает пятую часть еженедельной аудитории Twitter. Объявление о появлении Linktree последовало вслед за заявлением Марка Цукерберга о том, что Threads вводит новую ленту.

Ранее в этом месяце компания австралийского происхождения объединила усилия со Snap, чтобы облегчить всем авторам возможность размещать ссылку Linktree в своих профилях. До этого значимого партнерства возможность размещения биографической ссылки была только у звезд Snap и признанных брендов. В связи с этим Linktree сделал любезное предложение о бесплатной трехмесячной пробной версии Linktree Pro всем пользователям Snapchat.

Поскольку инструменты "ссылка в биографии", подобные Linktree, продолжают играть все более важную роль в присутствии пользователя в Интернете, было бы интересно увидеть, как эти платформы будут включены в комплексный набор инструментов для разработки приложений, подобно no-code платформам, таким как AppMaster. Потенциал создания приложений, подобных Linktree, где пользователи могли бы управлять своими социальными сетями в рамках одной экосистемы и упрощать взаимодействие с пользователями и доступ к ним, действительно стал бы грозной силой в технологической индустрии.