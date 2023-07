Im ständigen Auf und Ab der Social-Media-Landschaft verstärkt das Link-in-Bio-Unternehmen Linktree seine Bemühungen, indem es den Nutzern die Möglichkeit bietet, ihr Threads -Konto in ihr Profil zu integrieren. Diese strategische Verbesserung soll ein intensiveres Nutzererlebnis bieten und das Engagement fördern.

Diese Interoperabilität ermöglicht es den Nutzern, von ihrem Linktree Profil aus über ein spezielles soziales Symbol direkt auf ihr Threads Profil zuzugreifen. Die Nutzer haben auch die Möglichkeit, eine ausgewählte Anzahl ihrer Beiträge auf ihren Linktree Konten anzuzeigen.

Linktree teilte seinerseits mit, dass die kostenlosen Nutzer die Beiträge, die sie auf ihren Seiten zeigen möchten, selbst auswählen können. In der Zwischenzeit verspricht eine bevorstehende Einführung, dass die Mitglieder von Linktree Pro das zusätzliche Privileg einer automatischen Einbettungsfunktion haben werden, die die neuesten Beiträge aus ihrem Threads -Feed einbezieht.

Die Einführung dieser Funktion wird angesichts der radikalen Veränderungen in der Welt der sozialen Medien, wie der Umbenennung von Twitter in "X", als entscheidend angesehen. Dies unterstreicht den Wert von Plattformen wie Linktree, die eine einheitliche virtuelle Drehscheibe bieten, die mit anderen wichtigen Profilen eines Nutzers in verschiedenen sozialen Netzwerken verbunden ist und so nahtlose Interaktionen und eine größere Sichtbarkeit fördert.

"Inmitten des sich verändernden Sandes der Social-Media-Plattformen ist es ein Segen, ein Tool wie Linktree zu haben, das das Publikum an die Profile bindet, die es am meisten schätzt. Wir glauben, dass die Einbindung der neuesten Threads -Integration in Linktree -Profile den Nutzern helfen wird, ihr digitales Publikum zu halten und zu vergrößern", so das Unternehmen.

Dieser bahnbrechende Schritt von Linktree kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Threads, das zu Meta gehört, einen kometenhaften Aufstieg erlebt hat und in unglaublich kurzer Zeit über 100 Millionen Nutzer angezogen hat. Obwohl Threads nach dem anfänglichen Anstieg einen leichten Rückgang der Nutzerzahlen verzeichnete, verfügt es nach wie vor über ein Fünftel der wöchentlichen Twitter-Nutzerschaft, wie Analysefirmen berichten. Die Ankündigung von Linktree erfolgte kurz nach der Erklärung von Mark Zuckerberg, dass Threads einen neuen Follower-Feed einführt.

Anfang dieses Monats schloss sich das aus Australien stammende Unternehmen mit Snap zusammen, um allen Urhebern die Möglichkeit zu geben, einen Linktree -Link auf ihren Profilen anzubringen. Vor dieser bedeutenden Partnerschaft hatten nur Snap-Stars und anerkannte Marken die Möglichkeit, einen Bio-Link einzufügen. In diesem Zusammenhang bot Linktree allen Snapchat-Nutzern eine dreimonatige kostenlose Testversion von Linktree Pro an.

Da Link-in-Bio-Tools wie Linktree eine immer wichtigere Rolle für die Online-Präsenz eines Nutzers spielen, wäre es interessant zu sehen, wie diese Plattformen in ein umfassendes Toolset für die App-Entwicklung integriert werden, wie etwa No-Code-Plattformen wie AppMaster. Das Potenzial einer Linktree-ähnlichen Funktion bei der App-Erstellung, mit der Nutzer ihre verschiedenen Social-Media-Präsenzen innerhalb desselben Ökosystems verwalten und die Nutzerinteraktion und -zugänglichkeit rationalisieren könnten, wäre in der Tat eine gewaltige Kraft in der Tech-Industrie.