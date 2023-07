W stale zmieniającym się krajobrazie mediów społecznościowych, firma Linktree zwiększa swoje możliwości, dając użytkownikom możliwość zintegrowania swojego konta Threads ze swoimi profilami. Oczekuje się, że to strategiczne ulepszenie zapewni bardziej wciągające wrażenia użytkownika i zwiększy zaangażowanie.

Ta interoperacyjność pozwala użytkownikom łączyć się bezpośrednio ze swoim profilem Threads z profilu Linktree za pomocą dedykowanej ikony społecznościowej. Użytkownicy mają również możliwość wyświetlania wybranej liczby swoich postów na swoich kontach Linktree.

Ze swojej strony, Linktree przekazał, że darmowi użytkownicy będą mieli autonomię w wyborze postów, które chcą zaprezentować na swoich stronach. W międzyczasie, nadchodzące wdrożenie obiecuje, że członkowie Linktree Pro będą mieli dodatkowy przywilej automatycznej funkcji osadzania, która pobiera najnowsze posty z ich kanału Threads.

Dodanie tej funkcji jest uważane za kluczowe w obliczu radykalnych zmian w świecie mediów społecznościowych, takich jak rebranding Twittera na "X". Podkreśla to wartość platform takich jak Linktree, które zapewniają ujednolicone wirtualne centrum łączące się z innymi ważnymi profilami, które użytkownik utrzymuje w różnych sieciach społecznościowych, sprzyjając płynnym interakcjom i większej widoczności.

"Wśród zmieniających się piasków platform mediów społecznościowych, posiadanie narzędzia takiego jak Linktree, które utrzymuje odbiorców w profilach, które najbardziej cenią, jest dobrodziejstwem. Wierzymy, że włączenie ich najnowszej integracji Threads do profili Linktree pomoże użytkownikom utrzymać i rozwijać ich cyfrową publiczność" - stwierdziła firma.

Ten przełomowy krok ze strony Linktree ma miejsce w momencie, gdy Threads, należący do Meta, był świadkiem błyskawicznego wzrostu, gromadząc ponad 100 milionów użytkowników w niewiarygodnie krótkim czasie. Jak donoszą firmy analityczne, chociaż Threads doświadczył niewielkiego spadku liczby użytkowników po początkowym wzroście, nadal zarządza jedną piątą tygodniowej widowni Twittera. Ogłoszenie Linktree pojawiło się po piętach deklaracji Marka Zuckerberga, że Threads wdraża nowy następujący kanał.

Na początku tego miesiąca firma pochodząca z Australii połączyła siły ze Snapem, aby ułatwić wszystkim twórcom możliwość umieszczenia linku Linktree na swoich profilach. Przed tym znaczącym partnerstwem tylko Snap Stars i uznane marki miały możliwość umieszczenia linku bio. W związku z tym Linktree zaoferował wszystkim użytkownikom Snapchata trzymiesięczny bezpłatny okres próbny Linktree Pro.

Ponieważ narzędzia typu link-in-bio, takie jak Linktree, nadal odgrywają coraz ważniejszą rolę w obecności użytkownika w Internecie, interesujące byłoby włączenie tych platform do kompleksowego zestawu narzędzi do tworzenia aplikacji, takich jak platformy bez kodu, takie jak AppMaster. Potencjał funkcji podobnej do Linktree w tworzeniu aplikacji, w której użytkownicy mogliby zarządzać swoją odrębną obecnością w mediach społecznościowych w ramach tego samego ekosystemu i usprawnić interakcję z użytkownikami oraz dostępność, byłby rzeczywiście potężną siłą w branży technologicznej.