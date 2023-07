Nel costante flusso e riflusso del panorama dei social media, l'azienda di link-in-bio Linktree sta facendo un passo avanti concedendo agli utenti la possibilità di integrare il proprio account Threads nei loro profili. Si prevede che questo miglioramento strategico offrirà un'esperienza utente più coinvolgente e stimolerà il coinvolgimento.

L'interoperabilità consente agli utenti di collegarsi direttamente al proprio profilo Threads dal profilo Linktree utilizzando un'icona sociale dedicata. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di visualizzare un numero selezionato di post sui loro account Linktree.

Da parte sua, Linktree ha ribadito che gli utenti gratuiti avranno l'autonomia di curare i post che desiderano mostrare sulle loro pagine. Nel frattempo, un'imminente introduzione promette che i membri di Linktree Pro avranno il privilegio aggiuntivo di una funzione di incorporazione automatica, che inserisce gli ultimi post dal loro feed Threads.

L'aggiunta di questa funzione è ritenuta cruciale in un contesto di radicali rinnovamenti nel mondo dei social media, come il rebranding di Twitter in "X". Questo sottolinea il valore di piattaforme come Linktree, che forniscono un hub virtuale unificato che si collega ad altri profili significativi che un utente mantiene su vari social network, favorendo interazioni senza soluzione di continuità e una maggiore visibilità.

"Tra le mutevoli piattaforme dei social media, avere uno strumento come Linktree che mantiene il pubblico bloccato nei profili a cui tiene di più è una manna. L'incorporazione della nuova integrazione di Threads nei profili di Linktree, crediamo, aiuterà gli utenti a mantenere e far crescere il proprio pubblico digitale", ha dichiarato l'azienda.

Questo passo rivoluzionario di Linktree arriva mentre Threads, di proprietà di Meta, ha registrato un'ascesa fulminea, accumulando oltre 100 milioni di utenti in un arco di tempo incredibilmente breve. Come riportato dalle società di analisi, anche se Threads ha subito un leggero calo di utenti dopo l'aumento iniziale, continua a detenere un quinto dell'audience settimanale di Twitter. L'annuncio di Linktree è arrivato sulla scia della dichiarazione di Mark Zuckerberg secondo cui Threads sta implementando un nuovo feed di follower.

All'inizio del mese, l'azienda australiana ha unito le forze con Snap per facilitare a tutti i creatori la possibilità di inserire un link a Linktree sui loro profili. Prima di questa importante partnership, solo le Snap Stars e i marchi riconosciuti avevano la possibilità di inserire un link bio. In concomitanza, Linktree ha offerto a tutti gli utenti di Snapchat una prova gratuita di Linktree Pro per tre mesi.

Poiché gli strumenti di link-in-bio come Linktree continuano a svolgere un ruolo sempre più cruciale nella presenza online di un utente, sarebbe interessante vedere queste piattaforme incorporate in un set di strumenti completo per lo sviluppo di app, come le piattaforme no-code come AppMaster. Il potenziale di una funzione simile a Linktree nella creazione di app, in cui gli utenti possano gestire la propria presenza sui social media all'interno dello stesso ecosistema e semplificare l'interazione e l'accessibilità degli utenti, sarebbe davvero una forza formidabile nel settore tecnologico.