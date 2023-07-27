في المد والجزر المستمر لمشهد وسائل التواصل الاجتماعي ، تعمل شركة Linktree ذات الارتباط الحيوي على تكثيف لعبتها من خلال منح المستخدمين القدرة على دمج حساباتهم في Threads في ملفاتهم الشخصية. من المتوقع أن يوفر هذا التحسين الاستراتيجي تجربة مستخدم أكثر شمولاً وتحفيز المشاركة.

تتيح إمكانية التشغيل البيني للمستخدمين الاتصال مباشرة بملف تعريف Threads الخاص بهم من ملف تعريف Linktree الخاص بهم باستخدام رمز اجتماعي مخصص. يتمتع المستخدمون أيضًا بحرية عرض عدد محدد من مشاركاتهم على حسابات Linktree الخاصة بهم.

من جانبهم ، نقلت Linktree أن المستخدمين المجانيين سيكون لديهم الاستقلالية في تنسيق المشاركات التي يرغبون في عرضها على صفحاتهم. وفي الوقت نفسه ، فإن طرحًا قادمًا يعد بأن أعضاء Linktree Pro سيحصلون على الامتياز الإضافي لوظيفة التضمين التلقائي ، والتي تسحب أحدث المنشورات من خلاصة Threads الخاصة بهم.

تُعد إضافة هذه الميزة أمرًا بالغ الأهمية وسط التجديدات الجذرية في عالم وسائل التواصل الاجتماعي ، مثل تغيير علامة Twitter إلى "X". يؤكد هذا على قيمة المنصات مثل Linktree التي توفر محورًا افتراضيًا موحدًا يتصل بالملفات الشخصية المهمة الأخرى التي يحتفظ بها المستخدم عبر مختلف الشبكات الاجتماعية ، مما يعزز التفاعلات السلسة والرؤية الأكبر.

"وسط الرمال المتحركة لمنصات التواصل الاجتماعي ، فإن امتلاك أداة مثل Linktree تُبقي الجماهير محبوسين في الملفات الشخصية التي يعتزون بها أكثر من غيرها هو نعمة. صرحت الشركة بأن دمج أحدث تكامل Threads في ملفات تعريف Linktree سيساعد المستخدمين في الحفاظ على جمهورهم الرقمي وتنميته ".

تأتي هذه الخطوة التي تغير قواعد اللعبة من قبل Linktree في الوقت الذي شهدت فيه Threads ، المملوكة لشركة Meta ، ارتفاعًا نيزكيًا ، حيث حشدت أكثر من 100 مليون مستخدم في فترة زمنية قصيرة بشكل لا يصدق. كما ذكرت شركات التحليلات ، على الرغم من أن Threads شهدت انخفاضًا طفيفًا في أعداد المستخدمين بعد الارتفاع الأولي ، إلا أنها لا تزال تستحوذ على خُمس جمهور تويتر الأسبوعي. وصل إعلان Linktree في أعقاب إعلان مارك زوكربيرج أن Threads تنشر خلاصة جديدة تالية.

في وقت سابق من هذا الشهر ، تعاونت الشركة الأسترالية مع Snap لتسهيل قدرة جميع المبدعين على تثبيت رابط Linktree على ملفاتهم الشخصية. قبل هذه الشراكة المهمة ، كان لدى Snap Stars والعلامات التجارية المعترف بها فقط القدرة على تضمين رابط حيوي. بالتوازي مع ذلك ، قامت Linktree بتمديد عرض رائع للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها ثلاثة أشهر من Linktree Pro لجميع مستخدمي Snapchat.

نظرًا لأن أدوات الارتباط في الحيوية مثل Linktree تستمر في لعب دور متزايد الأهمية في تواجد المستخدم عبر الإنترنت ، سيكون من المثير للاهتمام رؤية هذه الأنظمة الأساسية يتم دمجها في مجموعة أدوات شاملة لتطوير التطبيقات مثل الأنظمة الأساسية بدون رمز مثل AppMaster. إن إمكانات ميزة تشبه Linktree في إنشاء التطبيقات حيث يمكن للمستخدمين إدارة تواجدهم المتميز على وسائل التواصل الاجتماعي داخل نفس النظام البيئي وتبسيط تفاعل المستخدم وإمكانية الوصول إليه سيكون بالفعل قوة هائلة في صناعة التكنولوجيا.