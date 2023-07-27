在不断起伏的社交媒体环境中，link-in-bio 公司Linktree 正在加大力度，为用户提供将其Threads 账户整合到个人档案中的功能。这一战略性改进预计将提供更身临其境的用户体验，并推动参与度。

通过这种互操作性，用户可以使用专用的社交图标从Linktree 个人档案直接连接到Threads 个人档案。用户还可以在自己的Linktree 账户上选择显示自己的部分帖子。

Linktree 则表示，免费用户可以自主策划他们希望在页面上展示的帖子。同时，即将推出的一项服务承诺，Linktree Pro 会员将享有自动嵌入功能的额外特权，该功能可从他们的Threads feed 中提取最新的帖子。

在 Twitter 改名为 "X "等社交媒体大变革的背景下，增加这一功能被认为是至关重要的。这凸显了Linktree 等平台的价值，这些平台提供了一个统一的虚拟中心，连接用户在不同社交网络上维护的其他重要个人资料，促进无缝互动，提高知名度。

"在社交媒体平台的风云变幻中，拥有像Linktree 这样的工具，将受众锁定在他们最珍视的个人档案中，无疑是一大福音。该公司表示："我们相信，将其最新的Threads 整合到Linktree 个人档案中，将有助于用户维护和增加其数字受众。

在Linktree 迈出这一改变游戏规则的一步之际，Meta 旗下的Threads 在极短的时间内积累了超过 1 亿用户，实现了飞速的增长。据分析公司报告，虽然Threads 在最初的用户数量增长后略有下降，但它仍然占据了 Twitter 每周用户数量的五分之一。继马克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）宣布Threads 正在部署新的关注源之后，Linktree 也随之宣布。

本月早些时候，这家来自澳大利亚的公司与 Snap 合作，为所有创作者在个人档案中添加Linktree 链接提供了便利。在这一重要合作之前，只有 Snap 明星和知名品牌才有能力在个人档案中加入生物链接。与此同时，Linktree 向所有 Snapchat 用户提供了为期三个月的免费试用Linktree Pro 。

随着Linktree 等生物链接工具在用户的在线展示中继续发挥越来越重要的作用，我们很有兴趣看到这些平台像AppMaster 等无代码平台一样被纳入应用开发的综合工具集。在应用程序创建过程中，用户可以通过类似Linktree 的功能，在同一生态系统中管理自己不同的社交媒体，并简化用户互动和访问，这将成为科技行业的一股强大力量。