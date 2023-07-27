Sosyal medya ortamının sürekli gelgitlerinde, bio'da bağlantı firması Linktree, kullanıcılara Threads hesaplarını profillerine entegre etme yeteneği vererek oyununu hızlandırıyor. Bu stratejik geliştirmenin daha sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sunması ve etkileşimi artırması bekleniyor.

Bu birlikte çalışabilirlik, kullanıcıların özel bir sosyal simge kullanarak Linktree profillerinden doğrudan Threads profillerine bağlanmalarına olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca, belirli sayıda gönderilerini Linktree hesaplarında görüntüleme özgürlüğüne sahiptir.

Linktree, ücretsiz kullanıcıların sayfalarında sergilemek istedikleri gönderileri düzenleme özerkliğine sahip olacağını bildirdi. Bu arada, yakında çıkacak olan bir sunum, Linktree Pro üyelerinin, Threads beslemelerinden en son gönderileri çeken bir otomatik yerleştirme işlevi ayrıcalığına sahip olacağını vaat ediyor.

Bu özelliğin eklenmesi, Twitter'ın 'X' olarak yeniden adlandırılması gibi sosyal medya dünyasındaki radikal yenilemelerin ortasında çok önemli görülüyor. Bu, bir kullanıcının çeşitli sosyal ağlarda tuttuğu diğer önemli profillere bağlanan birleşik bir sanal merkez sağlayan, kesintisiz etkileşimleri ve daha fazla görünürlüğü teşvik eden Linktree gibi platformların değerini vurgular.

“Sosyal medya platformlarının değişen kumları arasında, izleyicileri en çok değer verdikleri profillere kilitleyen Linktree gibi bir araca sahip olmak bir nimet. En yeni Threads entegrasyonunun Linktree profillerine dahil edilmesinin, kullanıcıların dijital izleyicilerini korumalarına ve büyütmelerine yardımcı olacağına inanıyoruz” dedi.

Linktree oyunun kurallarını değiştiren bu adımı, Meta'nın sahibi olduğu Threads inanılmaz bir kısa sürede 100 milyondan fazla kullanıcıyı bir araya getirerek meteorik bir yükselişe tanık olmasıyla geldi. Analitik firmaları tarafından bildirildiği üzere, Threads ilk artışın ardından kullanıcı sayılarında hafif bir düşüş yaşasa da, hâlâ Twitter'ın haftalık izleyicisinin beşte birini yönetiyor. Linktree duyurusu, Mark Zuckerberg'in Threads yeni bir takip yayını dağıttığını açıklamasının hemen ardından geldi.

Bu ayın başlarında, Avustralya menşeli şirket, tüm içerik oluşturucuların profillerine bir Linktree bağlantısı ekleyebilmelerini kolaylaştırmak için Snap ile güçlerini birleştirdi. Bu önemli ortaklıktan önce, yalnızca Snap Stars ve tanınmış markalar bir biyografi bağlantısı ekleme yeteneğine sahipti. Buna karşılık olarak Linktree, tüm Snapchat kullanıcılarına üç aylık ücretsiz Linktree Pro denemesi için zarif bir teklif sundu.

Linktree gibi bio'da bağlantı araçları, bir kullanıcının çevrimiçi varlığında giderek daha önemli bir rol oynamaya devam ederken, bu platformların, AppMaster gibi kodsuz platformlar gibi uygulama geliştirmeye yönelik kapsamlı bir araç setine dahil edildiğini görmek ilginç olacaktır. Kullanıcıların aynı ekosistem içinde farklı sosyal medya varlıklarını yönetebilecekleri ve kullanıcı etkileşimini ve erişilebilirliğini kolaylaştırabilecekleri , uygulama oluşturmada Linktree benzeri bir özelliğin potansiyeli, teknoloji endüstrisinde gerçekten de zorlu bir güç olacaktır.