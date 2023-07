In het voortdurend veranderende sociale medialandschap zet link-in-bio bedrijf Linktree een tandje bij door gebruikers de mogelijkheid te bieden om hun Threads account te integreren in hun profiel. Deze strategische verbetering zal naar verwachting een meer meeslepende gebruikerservaring bieden en de betrokkenheid vergroten.

Dankzij deze interoperabiliteit kunnen gebruikers rechtstreeks verbinding maken met hun Threads profiel vanuit hun Linktree profiel met behulp van een speciaal sociaal pictogram. Gebruikers hebben ook de vrijheid om een select aantal van hun berichten weer te geven op hun Linktree accounts.

Van hun kant liet Linktree weten dat gratis gebruikers de vrijheid hebben om zelf te bepalen welke posts ze op hun pagina's willen tonen. Ondertussen belooft een aanstaande roll-out dat Linktree Pro leden het extra privilege zullen hebben van een automatische embed functie, die de laatste posts van hun Threads feed haalt.

De toevoeging van deze functie wordt als cruciaal beschouwd temidden van de radicale vernieuwingen in de sociale mediawereld, zoals de rebranding van Twitter naar 'X'. Dit benadrukt de waarde van platforms zoals Linktree die een verenigd virtueel knooppunt bieden dat in verbinding staat met andere belangrijke profielen die een gebruiker op verschillende sociale netwerken heeft, wat naadloze interacties en een grotere zichtbaarheid bevordert.

"Te midden van het verschuivende zand van sociale mediaplatforms is een tool als Linktree, die het publiek vasthoudt aan de profielen die ze het meest koesteren, een zegen. Wij geloven dat de integratie van hun nieuwste Threads integratie op Linktree profielen gebruikers zal helpen om hun digitale publiek te behouden en te laten groeien," aldus het bedrijf.

Deze baanbrekende stap van Linktree komt op het moment dat Threads, eigendom van Meta, een razendsnelle groei heeft doorgemaakt en meer dan 100 miljoen gebruikers heeft verzameld in een ongelooflijk korte tijdspanne. Zoals gerapporteerd door analisten, hoewel Threads een lichte daling in gebruikersaantallen heeft ervaren na de eerste stijging, heeft het nog steeds een vijfde van Twitter's wekelijkse publiek. De aankondiging van Linktree kwam op de hielen van Mark Zuckerberg's verklaring dat Threads een nieuwe feed aan het implementeren is.

Eerder deze maand ging het uit Australië afkomstige bedrijf een samenwerking aan met Snap om het voor alle makers makkelijker te maken om een Linktree link op hun profiel te plaatsen. Voorafgaand aan deze belangrijke samenwerking hadden alleen Snap Stars en erkende merken de mogelijkheid om een biolink toe te voegen. In overeenstemming hiermee heeft Linktree alle Snapchat-gebruikers een gratis proefperiode van drie maanden aangeboden voor Linktree Pro.

Aangezien link-in-bio tools zoals Linktree een steeds belangrijkere rol blijven spelen in de online aanwezigheid van een gebruiker, zou het interessant zijn om te zien hoe deze platforms worden opgenomen in een uitgebreide toolset voor app-ontwikkeling, zoals no-code platforms zoals AppMaster. Het potentieel van een Linktree-achtige functie bij het maken van apps, waarbij gebruikers hun verschillende sociale media-aanwezigheid binnen hetzelfde ecosysteem kunnen beheren en gebruikersinteractie en -toegankelijkheid kunnen stroomlijnen, zou inderdaad een formidabele kracht zijn in de technologie-industrie.