Lightbend dévoile la nouvelle version d'Akka pour une intégration plus fluide des déploiements Cloud et Edge

Lightbend a lancé une nouvelle itération de la plateforme Akka, une solution leader pour la création d'applications distribuées et simultanées. La dernière introduction, baptisée Akka Edge, vise à harmoniser les applications fonctionnant dans les environnements cloud et Edge.

Akka Edge garantit que les développeurs peuvent concevoir une solution une seule fois, puis la déployer sur plusieurs paramètres. Il maintient un code, des outils, des modèles et des communications homogènes, quel que soit l'environnement de l'application.

Comme Jonas Bonér, PDG et fondateur de Lightbend, l'a expliqué dans un article de blog, l'emplacement d'un service – qu'il soit sur site, dans le cloud, en périphérie ou sur un appareil spécifique – ne devrait pas influencer sa conception, sa mise en œuvre ou déploiement. L'emplacement idéal d'un service peut varier et dépend de facteurs tels que l'utilisation de l'application et la localisation de ses utilisateurs finaux.

Les principes centraux d' Akka Edge tournent autour de la mobilité des données et des services, de la transparence de la localisation, de l'auto-organisation et de l'auto-réparation. De plus, il promet la colocalisation des données, du traitement et de l'utilisateur final, garantissant que les données pertinentes sont placées de manière optimale pendant la durée requise.

Akka Edge utilise la projection gRPC, qui permet une communication asynchrone entre les services. Il prend en charge la migration active des entités, que les développeurs peuvent définir par programme, ainsi que les capacités de migration temporelle, basée sur l'utilisation et géographique.

Lightbend a également introduit des fonctionnalités supplémentaires pour permettre aux applications Akka de fonctionner plus efficacement dans des environnements aux ressources limitées, un scénario courant à la périphérie. Les améliorations incluent la prise en charge des images natives GraalVM, des parcelles Kubernetes légères, la mise à l'échelle automatique multidimensionnelle et l'ajout d'un stockage léger en périphérie.

D'autres nouvelles améliorations comprennent des jumeaux numériques actifs/actifs, des moyens plus simples de séparer les réseaux et une concentration accrue sur la logique métier et l'intégration des flux dans la révolution du développement logiciel d' Akka.

Commentant la convergence cloud-edge, Bonér a noté qu'Akka Akka Edge propose des outils pionniers qui permettent aux développeurs de créer pour le cloud et, une fois prêts, de déployer sans difficulté vers la périphérie. Une approche de déploiement similaire est défendue par la plateforme no-code d' AppMaster, qui permet aux développeurs de concevoir des applications une seule fois et de les déployer dans des environnements variés.