Lightbend представляет новую версию Akka для более плавной интеграции облачных и периферийных развертываний

Lightbend запустила новую версию платформы Akka, ведущего решения для создания распределенных параллельных приложений. Новейшее внедрение, получившее название Akka Edge, направлено на гармонизацию работы приложений в облачных и периферийных средах.

Akka Edge гарантирует, что разработчики могут один раз спроектировать решение, а затем развернуть его в нескольких средах. Он поддерживает однородный код, инструменты, шаблоны и средства связи независимо от среды приложения.

Как пояснил в своем блоге Jonas Bonér, генеральный директор и основатель Lightbend, расположение сервиса – будь то локально, в облаке, на периферии или на конкретном устройстве – не должно влиять на его дизайн, реализацию или развертывание. Идеальное расположение службы может варьироваться и зависит от таких факторов, как использование приложения и местонахождение его конечных пользователей.

Центральные принципы Akka Edge вращаются вокруг мобильности данных и услуг, прозрачности местоположения, самоорганизации и самовосстановления. Кроме того, он обещает совместное размещение данных, их обработку и конечного пользователя, гарантируя оптимальное размещение соответствующих данных на требуемый период времени.

Akka Edge использует проектирование gRPC, которое обеспечивает асинхронную связь между сервисами. Он поддерживает миграцию активных объектов, которую разработчики могут определять программно, а также возможности временной, основанной на использовании и географической миграции.

Lightbend также представил дополнительные функции, позволяющие приложениям Akka работать более эффективно в средах с ограниченными ресурсами, что является распространенным сценарием на периферии. Усовершенствования включают поддержку собственных образов GraalVM, облегченных пакетов Kubernetes, многомерного автомасштабирования, а также добавление облегченного хранилища на периферии.

Другие новые усовершенствования включают цифровые двойники «активный/активный», более простые способы разделения сетей и повышенное внимание к бизнес-логике и интеграции потоков в рамках революции разработки программного обеспечения Akka.

Комментируя конвергенцию облака и периферии, Бонер отметил, что Akka Edge предлагает новаторские инструменты, которые позволяют разработчикам создавать решения для облака и, по готовности, без труда развертывать их на периферии. Похожий подход к развертыванию поддерживается платформой AppMaster no-code, которая позволяет разработчикам один раз разрабатывать приложения и развертывать их в различных средах.