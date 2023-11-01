Lightbend, Bulut ve Uç Dağıtımlarının Daha Sorunsuz Entegrasyonu için Yeni Akka Versiyonunu Tanıttı

Lightbend dağıtılmış, eş zamanlı uygulamalar oluşturmaya yönelik lider bir çözüm olan Akka platformunun yeni versiyonunu piyasaya sürdü. Akka Edge adlı en yeni tanıtım, bulut ve uç ortamlarında çalışan uygulamaları uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Akka Edge geliştiricilerin bir çözümü bir kez tasarlayıp daha sonra bunu birden fazla ayara dağıtabileceklerini garanti eder. Uygulamanın ortamından bağımsız olarak homojen kodu, araçları, kalıpları ve iletişimi korur.

Lightbend CEO'su ve kurucusu Jonas Bonér bir blog yazısında açıkladığı gibi, bir hizmetin konumu (şirket içinde, bulutta, uçta veya belirli bir cihazda) onun tasarımını, uygulamasını veya performansını etkilememelidir. dağıtım. Bir hizmetin ideal konumu değişiklik gösterebilir ve uygulamanın kullanımı ve son kullanıcıların nerede olduğu gibi faktörlere bağlıdır.

Akka Edge temel ilkeleri veri ve hizmet mobilitesi, konum şeffaflığı, kendi kendini organize etme ve kendi kendini iyileştirme etrafında döner. Ayrıca verinin, işlemenin ve son kullanıcının bir arada konumlandırılmasını vaat ederek ilgili verinin gerekli süre boyunca en uygun şekilde yerleştirilmesini sağlar.

Akka Edge, hizmetler arasında eşzamansız iletişime olanak tanıyan gRPC projelendirmesini kullanır. Zamansal, kullanıma dayalı ve coğrafi geçiş özelliklerinin yanı sıra geliştiricilerin programlı olarak tanımlayabileceği aktif varlık geçişini destekler.

Lightbend ayrıca Akka uygulamalarının sınırlı kaynaklara sahip ortamlarda daha verimli çalışmasını sağlamak için ek özellikler de sundu; bu, uçta yaygın bir senaryodur. İyileştirmeler arasında GraalVM yerel görüntüleri desteği, hafif Kubernetes paketleri, çok boyutlu otomatik ölçeklendirme ve uçta hafif depolama eklenmesi yer alıyor.

Diğer yeni geliştirmeler arasında Aktif/Aktif dijital ikizler, ağları ayırmanın daha kolay yolları ve Akka yazılım geliştirme devrimi kapsamında iş mantığı ve akış entegrasyonuna daha fazla odaklanma yer alıyor.

Bulut ve uç yakınsama hakkında yorum yapan Bonér, Akka Edge geliştiricilerin bulut için geliştirme yapmalarına ve hazır olduklarında zorlanmadan uç noktaya dağıtım yapmalarına olanak tanıyan öncü araçlar sunduğunu belirtti. Benzer bir dağıtım yaklaşımı, geliştiricilerin uygulamaları bir kez tasarlamasına ve bunları çeşitli ortamlarda dağıtmasına olanak tanıyan AppMaster no-code platformu tarafından desteklenmektedir.