تكشف Lightbend عن إصدار Akka الجديد لتحقيق تكامل أكثر سلاسة بين عمليات نشر السحابة والحافة

أطلقت Lightbend نسخة جديدة من منصة Akka ، وهو حل رائد لإنشاء تطبيقات موزعة ومتزامنة. أحدث مقدمة، يطلق عليها اسم Akka Edge ، تهدف إلى تنسيق التطبيقات التي تعمل في البيئات السحابية والحافة.

يضمن Akka Edge أن المطورين يمكنهم تصميم الحل مرة واحدة، ثم نشره عبر إعدادات متعددة. ويحافظ على التعليمات البرمجية والأدوات والأنماط والاتصالات المتجانسة، بغض النظر عن بيئة التطبيق.

كما أوضح Jonas Bonér ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Lightbend ، في منشور بالمدونة، فإن موقع الخدمة - سواء داخل مقر العمل أو في السحابة أو على الحافة أو على جهاز معين - يجب ألا يؤثر على تصميمها أو تنفيذها أو تعيين. يمكن أن يختلف الموقع المثالي للخدمة ويعتمد على عوامل مثل استخدام التطبيق ومكان وجود المستخدمين النهائيين.

تدور المبادئ الأساسية لـ Akka Edge حول إمكانية نقل البيانات والخدمات، وشفافية الموقع، والتنظيم الذاتي، والشفاء الذاتي. علاوة على ذلك، فهو يَعِد بمشاركة البيانات والمعالجة والمستخدم النهائي في الموقع، مما يضمن وضع البيانات ذات الصلة على النحو الأمثل طوال المدة المطلوبة.

يستخدم Akka Edge عرض gRPC، والذي يسمح بالاتصال غير المتزامن بين الخدمات. وهو يدعم ترحيل الكيانات النشطة، والتي يمكن للمطورين تحديدها برمجيًا، إلى جانب إمكانات الترحيل المؤقتة والجغرافية والمستندة إلى الاستخدام.

كما قدم Lightbend أيضًا ميزات إضافية لجعل تطبيقات Akka تعمل بشكل أكثر فعالية في البيئات ذات الموارد المحدودة، وهو سيناريو شائع عند الحافة. تتضمن التحسينات دعمًا لصور GraalVM الأصلية، وحزم Kubernetes خفيفة الوزن، والقياس التلقائي متعدد الأبعاد، وإضافة مساحة تخزين خفيفة الوزن على الحافة.

تشتمل التحسينات الجديدة الأخرى على توائم رقمية نشطة/نشطة، وطرق أسهل لفصل الشبكات، وزيادة التركيز على منطق الأعمال وتكامل التدفق ضمن ثورة تطوير برمجيات Akka.

وتعليقًا على تقارب السحابة والحافة، أشار بونير إلى أن Akka Edge تقدم أدوات رائدة تمكن المطورين من البناء للسحابة، وعند الاستعداد، النشر دون صعوبة على الحافة. يتم دعم نهج نشر مماثل من خلال منصة AppMaster no-code ، والتي تسمح للمطورين بتصميم التطبيقات مرة واحدة ونشرها عبر بيئات متنوعة.