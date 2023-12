Lightbend onthult nieuwe Akka-versie voor soepelere integratie van cloud- en edge-implementaties

Lightbend heeft een nieuwe versie van het Akka platform gelanceerd, een toonaangevende oplossing voor het creëren van gedistribueerde, gelijktijdige applicaties. De nieuwste introductie, genaamd Akka Edge, heeft tot doel applicaties te harmoniseren die functioneren in cloud- en edge-omgevingen.

Akka Edge garandeert dat ontwikkelaars een oplossing één keer kunnen ontwerpen en deze vervolgens in meerdere omgevingen kunnen implementeren. Het onderhoudt homogene code, tools, patronen en communicatie, ongeacht de omgeving van de applicatie.

Zoals Jonas Bonér, CEO en oprichter van Lightbend, in een blogpost heeft uitgelegd, mag de locatie van een dienst – of deze nu on-premises, in de cloud, aan de edge of op een specifiek apparaat is – geen invloed hebben op het ontwerp, de implementatie of inzet. De ideale locatie van een dienst kan variëren en is afhankelijk van factoren zoals het gebruik van de applicatie en de verblijfplaats van de eindgebruikers.

De centrale principes van Akka Edge draaien om data- en servicemobiliteit, locatietransparantie, zelforganisatie en zelfherstel. Bovendien belooft het de co-locatie van gegevens, verwerking en de eindgebruiker, waardoor relevante gegevens voor de vereiste duur optimaal worden geplaatst.

Akka Edge maakt gebruik van gRPC-projectie, wat asynchrone communicatie tussen services mogelijk maakt. Het ondersteunt actieve entiteitmigratie, die ontwikkelaars programmatisch kunnen definiëren, samen met tijdelijke, op gebruik gebaseerde en geografische migratiemogelijkheden.

Lightbend heeft ook extra functies geïntroduceerd om Akka applicaties effectiever te laten werken in omgevingen met beperkte bronnen, een veel voorkomend scenario aan de edge. De verbeteringen omvatten ondersteuning voor native GraalVM-images, lichtgewicht Kubernetes-pakketten, multidimensionale automatische schaling en de toevoeging van lichtgewicht opslag aan de rand.

Andere nieuwe verbeteringen zijn onder meer Active/Active digital twins, eenvoudigere manieren om netwerken te scheiden en een grotere focus op bedrijfslogica en flow-integratie binnen Akka 's softwareontwikkelingsrevolutie.

In zijn commentaar op cloud- en edge-convergentie merkte Bonér op dat Akka Edge baanbrekende tools biedt waarmee ontwikkelaars voor de cloud kunnen bouwen en, zodra ze gereed zijn, deze zonder problemen naar de edge kunnen implementeren. Een vergelijkbare implementatieaanpak wordt bepleit door AppMaster 's no-code platform, waarmee ontwikkelaars applicaties één keer kunnen ontwerpen en deze in verschillende omgevingen kunnen implementeren.