Lightbend stellt neue Akka-Version für eine reibungslosere Integration von Cloud- und Edge-Bereitstellungen vor

Lightbend hat eine neue Version der Akka Plattform auf den Markt gebracht, einer führenden Lösung für die Erstellung verteilter, gleichzeitiger Anwendungen. Die neueste Einführung mit dem Namen Akka Edge zielt darauf ab, die Funktionsweise von Anwendungen in Cloud- und Edge-Umgebungen zu harmonisieren.

Akka Edge garantiert, dass Entwickler eine Lösung einmal entwerfen und sie dann in mehreren Umgebungen bereitstellen können. Unabhängig von der Anwendungsumgebung werden einheitlicher Code, Tools, Muster und Kommunikation beibehalten.

Wie Jonas Bonér, CEO und Gründer von Lightbend, in einem Blogbeitrag erläuterte, sollte der Standort eines Dienstes – ob vor Ort, in der Cloud, am Edge oder auf einem bestimmten Gerät – keinen Einfluss auf dessen Design, Implementierung oder haben Einsatz. Der ideale Standort eines Dienstes kann variieren und hängt von Faktoren wie der Nutzung der Anwendung und dem Aufenthaltsort ihrer Endbenutzer ab.

Die zentralen Prinzipien von Akka Edge drehen sich um Daten- und Servicemobilität, Standorttransparenz, Selbstorganisation und Selbstheilung. Darüber hinaus verspricht es die gemeinsame Lokalisierung von Daten, Verarbeitung und Endbenutzer, wodurch sichergestellt wird, dass relevante Daten für die erforderliche Dauer optimal platziert werden.

Akka Edge verwendet gRPC-Projektierung, die eine asynchrone Kommunikation zwischen Diensten ermöglicht. Es unterstützt die aktive Entitätsmigration, die Entwickler programmgesteuert definieren können, sowie zeitliche, nutzungsbasierte und geografische Migrationsfunktionen.

Lightbend hat außerdem zusätzliche Funktionen eingeführt, damit Akka Anwendungen in Umgebungen mit begrenzten Ressourcen, einem häufigen Szenario am Edge, effektiver funktionieren. Zu den Verbesserungen gehören die Unterstützung nativer GraalVM-Images, leichtgewichtige Kubernetes-Pakete, mehrdimensionale Autoskalierung und das Hinzufügen von leichtgewichtigem Speicher am Edge.

Weitere neue Verbesserungen umfassen aktive/aktive digitale Zwillinge, einfachere Möglichkeiten zur Trennung von Netzwerken und eine stärkere Fokussierung auf Geschäftslogik und Flussintegration im Rahmen der Softwareentwicklungsrevolution von Akka.

In seinem Kommentar zur Cloud- und Edge-Konvergenz stellte Bonér fest, dass Akka Edge bahnbrechende Tools bietet, die es Entwicklern ermöglichen, für die Cloud zu entwickeln und, wenn sie bereit sind, problemlos am Edge bereitzustellen. Ein ähnlicher Bereitstellungsansatz wird von der no-code Plattform von AppMaster vertreten, die es Entwicklern ermöglicht, Anwendungen einmal zu entwerfen und sie in verschiedenen Umgebungen bereitzustellen.