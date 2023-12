Lightbend lança nova versão Akka para integração mais suave de implantações em nuvem e Edge

Lightbend lançou uma nova iteração da plataforma Akka, uma solução líder para a criação de aplicativos distribuídos e simultâneos. A mais nova introdução, batizada de Akka Edge, visa harmonizar o funcionamento de aplicativos em ambientes de nuvem e de borda.

Akka Edge garante que os desenvolvedores possam arquitetar uma solução uma vez e depois implantá-la em várias configurações. Ele mantém código, ferramentas, padrões e comunicações homogêneos, independentemente do ambiente do aplicativo.

Como Jonas Bonér, CEO e fundador da Lightbend, elucidou em uma postagem no blog, a localização de um serviço – seja no local, na nuvem, na borda ou em um dispositivo específico – não deve influenciar seu design, implementação ou Implantação. A localização ideal de um serviço pode variar e depende de fatores como o uso do aplicativo e a localização de seus usuários finais.

Os princípios centrais do Akka Edge giram em torno da mobilidade de dados e serviços, transparência de localização, auto-organização e autocorreção. Além disso, promete a co-localização dos dados, do processamento e do usuário final, garantindo que os dados relevantes sejam colocados de forma ideal durante o período necessário.

Akka Edge emprega projeção gRPC, que permite comunicação assíncrona entre serviços. Ele oferece suporte à migração de entidades ativas, que os desenvolvedores podem definir programaticamente, juntamente com recursos de migração temporal, baseada no uso e geográfica.

Lightbend também introduziu recursos adicionais para fazer com que os aplicativos Akka operem de forma mais eficaz em ambientes com recursos limitados, um cenário comum na borda. As melhorias incluem suporte para imagens nativas GraalVM, pacotes leves do Kubernetes, escalonamento automático multidimensional e adição de armazenamento leve na borda.

Outras novas melhorias incluem gêmeos digitais ativos/ativos, maneiras mais fáceis de segregar redes e maior foco na lógica de negócios e integração de fluxo dentro da revolução de desenvolvimento de software da Akka.

Comentando sobre a convergência entre nuvem e borda, Bonér observou que Akka Edge oferece ferramentas pioneiras que permitem aos desenvolvedores construir para a nuvem e, quando estiverem prontos, implantar sem dificuldade na borda. Uma abordagem de implantação semelhante é defendida pela plataforma no-code do AppMaster, que permite aos desenvolvedores projetar aplicativos uma vez e implantá-los em ambientes variados.