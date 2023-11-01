Lightbend 推出新的 Akka 版本，以实现云和边缘部署的更顺畅集成

Lightbend推出了Akka平台的新版本，这是创建分布式并发应用程序的领先解决方案。最新推出的产品被称为Akka Edge ，旨在协调云和边缘环境中的应用程序运行。

Akka Edge保证开发人员可以构建一次解决方案，然后跨多个设置进行部署。无论应用程序的环境如何，它都会维护同质的代码、工具、模式和通信。

正如Lightbend首席执行官兼创始人Jonas Bonér在一篇博文中阐明的那样，服务的位置（无论是在本地、在云中、在边缘还是在特定设备上）不应影响其设计、实施或部署。服务的理想位置可能会有所不同，具体取决于应用程序的使用情况及其最终用户的位置等因素。

Akka Edge的核心原则围绕数据和服务移动性、位置透明性、自组织和自我修复。此外，它还承诺数据、处理和最终用户的协同定位，确保相关数据在所需的时间内得到最佳放置。

Akka Edge采用 gRPC 投影，允许服务之间进行异步通信。它支持主动实体迁移，开发人员可以通过编程方式定义实体迁移，以及时间、基于使用和地理的迁移功能。

Lightbend还引入了其他功能，使Akka应用程序在资源有限的环境（边缘的常见场景）中更有效地运行。增强功能包括支持 GraalVM 本机映像、轻量级 Kubernetes 包裹、多维自动缩放、在边缘添加轻量级存储。

其他新的增强功能包括主动/主动数字孪生、更简单的网络隔离方法，以及Akka软件开发革命中对业务逻辑和流程集成的更多关注。

Bonér 在评论云和边缘融合时指出， Akka Edge提供了开创性的工具，使开发人员能够为云进行构建，并在准备就绪后轻松部署到边缘。 AppMaster的no-code平台支持类似的部署方法，该平台允许开发人员设计一次应用程序并在不同的环境中部署它们。