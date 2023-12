Le PDG sortant d'OpenAI rejoint la nouvelle équipe de recherche sur l'IA de Microsoft : Brockman à suivre

Une tournure inattendue des événements est apparue à OpenAI. Sans surprise, lors d'un vendredi dramatique, le conseil d'administration a licencié Sam Altman, le PDG en exercice. Cette décision est devenue le catalyseur de plusieurs événements consécutifs au cours du week-end.

Alarmé par cette éviction soudaine, le conseil d'administration OpenAI s'est empressé de reformuler Altman pour le poste le plus élevé. Des sources révèlent que les pourparlers ont été engagés immédiatement, Altman hésitant à reprendre ses fonctions à moins que des changements notables n'interviennent dans la structure de gouvernance.

À la suite de cette perturbation, The Verge a fait état d'informations selon lesquelles Greg Brockman se retirerait de son rôle de président et co-fondateur d' OpenAI. Avec lui ont suivi un certain nombre de chercheurs de haut niveau. Bien que le mot initial ait été que Brockman se retirerait uniquement de son poste de président du conseil d'administration, il est devenu évident plus tard qu'il s'était également complètement distancié des rangs de l'entreprise.

Des rapports indiquent que le PDG limogé et le président démissionnaire envisagent de lancer leur propre projet d'IA. En outre, ils auraient été impliqués dans des négociations avec des investisseurs potentiels tout au long du week-end.

Alors que le week-end passait, une annonce radicale a été faite par Microsoft dimanche soir. Microsoft, l'un des principaux actionnaires d' OpenAI avec des investissements importants se chiffrant en milliards, a annoncé qu'Altman, Brockman et d'autres anciens membres d'OpenAI formeraient une nouvelle équipe de recherche sur l'IA sous leur égide.

Une série distincte de modifications a été constatée dans le poste de PDG d' OpenAI. À la suite des ravages de vendredi, Mira Murati, la directrice technique, a été nommée PDG par intérim. Lundi, cependant, la nouvelle a éclaté qu'Emmett Shear, l'ancien PDG de Twitch, l'avait remplacée à titre intérimaire. Cela a fait de Shear le troisième aspirant au rôle en l'espace de quelques jours seulement.

Shear a publiquement partagé son aspiration à rejoindre OpenAI dans une déclaration sur X. J'ai été personnellement approché pour cette responsabilité. OpenAI fait partie des entreprises les plus cruciales aujourd’hui et sa mission m’a attiré, a avoué Shear dans le communiqué.