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ينضم الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المنتهية ولايته إلى فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لشركة Microsoft: يتبعه Brockman

Nov 21, 2023
ينضم الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المنتهية ولايته إلى فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لشركة Microsoft: يتبعه Brockman

ظهر تحول غير متوقع للأحداث في OpenAI. في يوم جمعة دراماتيكي، قام مجلس الإدارة بشكل غير مفاجئ بإقالة Sam Altman ، الرئيس التنفيذي الحالي. أصبح هذا القرار حافزًا للعديد من الأحداث المتتابعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبسبب انزعاجه من الإطاحة المفاجئة، سارع مجلس إدارة OpenAI إلى إعادة صياغة ألتمان للمنصب الأعلى. وكشفت المصادر أن المحادثات بدأت على الفور، حيث أبدى ألتمان ترددًا في استئناف مهامه ما لم تكن هناك تغييرات ملحوظة في هيكل الإدارة.

وامتدادًا لهذا الاضطراب، كشفت The Verge عن تقارير عن تنحي Greg Brockman عن دوره كرئيس ومؤسس مشارك في OpenAI. وتبعه عدد من كبار الباحثين. على الرغم من أن الكلمة الأولية كانت أن بروكمان سيتنحى فقط عن منصب رئيس مجلس الإدارة، فقد أصبح من الواضح لاحقًا أنه نأى بنفسه أيضًا عن صفوف الشركة تمامًا.

تشير التقارير إلى أن الرئيس التنفيذي المقال والرئيس المستقيل يخططان لبدء مشروع الذكاء الاصطناعي الخاص بهما. علاوة على ذلك، يُزعم أنهم شاركوا في مفاوضات مع مستثمرين محتملين طوال عطلة نهاية الأسبوع.

مع مرور عطلة نهاية الأسبوع، أصدرت Microsoft إعلانًا شاملاً مساء الأحد. أفادت Microsoft ، وهي مساهم رئيسي في OpenAI باستثمارات كبيرة بالمليارات، أن ألتمان وبروكمان، إلى جانب موظفين سابقين آخرين في OpenAI سيشكلون فريق بحث جديد للذكاء الاصطناعي تحت مظلتهم.

شوهدت سلسلة متميزة من التعديلات في منصب الرئيس التنفيذي في OpenAI. في أعقاب الفوضى التي وقعت يوم الجمعة، تم تعيين ميرا موراتي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا، في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة. ومع ذلك، بحلول يوم الاثنين، ظهرت أخبار تفيد بأن Emmett Shear، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Twitch، قد حل محلها في منصب مؤقت. وهذا جعل شير الطامح الثالث لهذا الدور في غضون أيام قليلة فقط.

شارك Shear علنًا رغبته في الانضمام إلى OpenAI في بيان على X. وقد تم الاتصال بي شخصيًا لتولي هذه المسؤولية. يعد OpenAI من بين المشاريع الأكثر أهمية اليوم وقد دفعتني مهمته للانضمام، كما اعترف شير في البيان.

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