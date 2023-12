Il CEO uscente di OpenAI si unisce al nuovo team di ricerca sull'intelligenza artificiale di Microsoft: Brockman seguirà

Una svolta inaspettata degli eventi è emersa a OpenAI. In un venerdì drammatico, il consiglio di amministrazione ha senza sorprese licenziare Sam Altman, l’amministratore delegato in carica. Questa decisione è diventata un catalizzatore per diversi eventi consequenziali durante il fine settimana.

Allarmato dall’improvvisa espulsione, il consiglio OpenAI si è affrettato a riformulare Altman per il posto più importante. Fonti rivelano che i colloqui sono stati avviati immediatamente, con Altman che ha mostrato esitazione nel riprendere le sue funzioni a meno che non ci fossero cambiamenti notevoli nella struttura di governance.

Dopo questa interruzione, The Verge ha fatto emergere segnalazioni di Greg Brockman che si è allontanato dal suo ruolo di presidente e co-fondatore di OpenAI. Con lui seguivano numerosi ricercatori senior. Anche se all'inizio si diceva che Brockman si sarebbe ritirato solo dalla sua posizione di presidente del consiglio di amministrazione, in seguito divenne evidente che aveva preso completamente le distanze anche dai ranghi aziendali.

I rapporti indicano che l’amministratore delegato licenziato e il presidente dimesso stanno complottando per avviare la propria impresa di intelligenza artificiale. Inoltre durante il fine settimana avrebbero avuto trattative con potenziali investitori.

Con il passare del fine settimana, domenica sera Microsoft ha fatto un annuncio radicale. Microsoft, uno dei principali azionisti di OpenAI con investimenti significativi in ​​miliardi, ha riferito che Altman, Brockman, insieme ad altri ex dipendenti di OpenAI, formeranno un nuovo gruppo di ricerca sull'intelligenza artificiale sotto il loro ombrello.

Una serie distinta di emendamenti è stata vista nella posizione di CEO di OpenAI. Sulla scia del caos di venerdì, Mira Murati, il CTO, è stato nominato amministratore delegato ad interim. Lunedì, tuttavia, è arrivata la notizia che Emmett Shear, l'ex CEO di Twitch, l'ha sostituita nella carica ad interim. Ciò ha reso Shear il terzo aspirante al ruolo nel giro di pochi giorni.

Shear ha condiviso pubblicamente la sua aspirazione ad aderire OpenAI in una dichiarazione su X. Sono stato contattato personalmente per la responsabilità. OpenAI è una delle iniziative più cruciali oggi e la sua missione mi ha portato a bordo, ha confessato Shear nella dichiarazione.