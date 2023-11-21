Уходящий генеральный директор OpenAI присоединяется к новой исследовательской группе Microsoft в области искусственного интеллекта: Брокман будет следовать за ним

Неожиданный поворот событий произошел в OpenAI. В драматическую пятницу совет директоров, что неудивительно, уволил Sam Altman, действующего генерального директора. Это решение стало катализатором нескольких важных событий в минувшие выходные.

Встревоженное внезапным увольнением, правление OpenAI попыталось назначить Альтмана на высшую должность. Источники сообщают, что переговоры были начаты немедленно, при этом Альтман проявил нерешительность в возобновлении своих обязанностей, если не произойдет заметных изменений в структуре управления.

В связи с этим сбоем The Verge опубликовала сообщения о том, что Greg Brockman отказался от своей роли президента и соучредителя OpenAI. Вместе с ним последовал ряд старших научных сотрудников. Хотя первоначально говорилось, что Брокман откажется только от должности председателя совета директоров, позже стало очевидно, что он также полностью дистанцировался от корпоративных рядов.

В сообщениях указывается, что уволенный генеральный директор и ушедший в отставку президент планируют начать собственное предприятие в области искусственного интеллекта. Более того, они якобы участвовали в переговорах с потенциальными инвесторами на протяжении выходных.

По прошествии выходных в воскресенье вечером Microsoft сделала широкое заявление. Microsoft, основной акционер OpenAI со значительными миллиардными инвестициями, сообщила, что Альтман, Брокман и другие бывшие сотрудники OpenAI сформируют под их эгидой новую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта.

Определенная серия поправок была замечена в должности генерального директора OpenAI. После пятничного хаоса исполняющим обязанности генерального директора была назначена технический директор Мира Мурати. Однако к понедельнику стало известно, что Эммет Шир, бывший генеральный директор Twitch, заменил ее на временной должности. Это сделало Шира третьим претендентом на эту роль всего за несколько дней.

Шир публично поделился своим стремлением присоединиться к OpenAI в заявлении на X. Ко мне лично обратились с просьбой об ответственности. OpenAI сегодня является одним из самых важных проектов, и его миссия привлекла меня к участию, признался Шир в своем заявлении.